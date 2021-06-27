Mısır'dan Irak'a 30 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır'dan Irak'a 30 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi Irak'a 30 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Bağdat'a geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi Irak'a 30 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Bağdat'a geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Irak, Mısır ve Ürdün arasında gerçekleştirilecek 3'lü zirveye katılmak üzere bu sabah Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Iraklı mevkidaşı Berhem Salih tarafından karşılanan Sisi, Irak'ı 30 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk Mısır Cumhurbaşkanı oldu. Sisi'nin ardından Ürdün Kralı 2. Abdullah da Bağdat'a ulaştı.

İlki geçen yıl Ağustos ayında Ürdün'de düzenlenen 3'lü zirve toplantısı 2 defa ertelenmişti. - ERBİL

Mısır'dan Irak'a 30 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret
Mısır'dan Irak'a 30 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret
Mısır'dan Irak'a 30 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret
Mısır'dan Irak'a 30 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret
Mısır'dan Irak'a 30 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret
Mısır'dan Irak'a 30 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret
Mısır'dan Irak'a 30 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret
Mısır'dan Irak'a 30 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi: (2)
Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi: (2)
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran anlar: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran anlar: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: '(AB liderleri) Onları bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum.'
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "(AB liderleri) Onları bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Mert Müldür Şenol Güneş Yiğit Şardan Emre Kocadağ
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mısır'dan Irak'a 30 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 13:41:49. #1.16#

title