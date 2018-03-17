Ürdün'de "Ortadoğu'da Mülteciler Konferansı" Gerçekleştirildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla Ürdün'ün başkenti Amman'da "Ortadoğu'da Mülteciler-Uluslararası Toplum: Fırsatlar ve Zorluklar" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Prens El Hassan bin Talal'ın himayesinde, Yarmouk Üniversitesi Mülteciler, Yerinden Edilmiş Kişiler ve Zorunlu Göç Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen ve TİKA tarafından katkı sağlanan "Ortadoğu'da Mülteciler-Uluslararası Toplum: Fırsatlar ve Zorluklar" konulu uluslararası konferans Amman'da gerçekleştirildi. Prens El Hassan bin Talal açılış konuşmasında, "nüfus tsunamisi" olarak nitelendirdiği mültecilerin yüzde 80'inin Müslüman olduğunu belirterek, İslam dünyasının bu konuda yeterli çabayı göstermediğini, bu sorunun hiçbir ülke tarafından tek başına çözülemeyeceğini, Arap ülkelerinin ve mülteci krizinden en çok etkilenen üç ülke olan Türkiye, Ürdün ve Lübnan'ın işbirliği yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriyeli mülteci akınından en çok etkilenen ülke olduğunu, 3,5 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yaptığını, 967 bin mülteci çocuğa eğitim fırsatı sunduğunu, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin mültecilerin hayatlarını korumaya, onurlu bir yaşam sunmaya ve mültecilere eğitim fırsatları sağlamaya öncelik verdiğini belirtti.

Konferansta mülteci krizleri karşısında uluslararası toplumun çabalarının yetersiz kaldığı, eğer bir çözüm bulunamazsa ABD'nin UNRWA bütçesi ile ilgili kararının Filistinli mültecilerin yaşam koşullarını daha da zor hale getireceği üzerinde de duruldu. - ANKARA