Ürdün'de Kovid-19'dan bir günde en yüksek can kaybı
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Ürdün'de Kovid-19'dan bir günde en yüksek can kaybı

09.10.2020 19:53 | Son Güncelleme: 09.10.2020 19:56
Ürdün'de Kovid-19'dan bir günde en yüksek can kaybı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybettiği Ürdün'de salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybettiği Ürdün'de salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kaydedildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19'dan bir günde 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 1246 kişinin enfekte olduğu, 129 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Bir günde en yüksek can kaybının kaydedildiği ülkede son verilerle toplam can kaybı 166'ya çıktı.

Ürdün'de toplam vaka sayısı 22 bin 763'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 5 bin 911'e ulaştı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 498 kişinin enfekte olduğu, 766 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Söz konusu rakamların işgal ve abluka altındaki tüm Filistin topraklarını kapsadığına işaret edilen açıklamada, ülkede toplam can kaybının 431'e, vaka sayısının 54 bin 853'e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

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