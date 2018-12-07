Ürdün'de Hükümetin İstifası İçin Düzenlenen Gösteriler Sürüyor

Ürdün'de tartışmalı vergi yasasını protesto eden göstericilerin, Başbakan Ömer er-Rezzaz hükümetinin istifası için düzenlediği protestolar, ikinci gününde devam ediyor.

Vergi yasasını protesto etmek için başkent Amman'da başbakanlık binasına yakınlarındaki bir alanda düzenlenen gösteriye, yağan yağmura rağmen yüzlerce kişi katılırken güvenlik güçleri yoğun önlemler aldı.

Başbakan Rezzaz hükümetinin ve meclisin istifasını talep eden eylemciler, "Rezzaz defol", "Meşru talebimiz, siyasi reform" şeklinde sloganlar attı.

Tartışmalı gelir vergisi yasası

Ürdün'de tartışmalı vergi yasasının, geçen pazar günü Resmi Gazetede yayımlanması sonrası sosyal medyada gösteri çağrıları yapılmıştı.

Ürdün Meclisi'nin birinci kanadı Temsilciler Meclisi'nin onayını alan tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı, meclisin ikinci kanadı Senato'dan da geçmiş, ardından Kraliyet makamı tarafından imzalanmasının akabinde Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Yasanın 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Başbakan Rezzaz, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, tasarıya göre gelir vergisinin, geliri yüksek kişilerin en fazla yüzde 12'sini etkilediğini, orta ve düşük gelirli kesimleri kapsamadığını, eskalasyon uygulamasını dikkate aldığını belirtmişti.

Tasarıya göre, 2019 yılında yıllık geliri 20 bin dinardan (28 bin 200 dolar) az olan ailelerin vergiden muaf tutulması kararlaştırılmıştı. 2020 yılı için ise bu sayı, yılık geliri 18 bin dinar (25 bin 380 dolar) ve daha az olan aileler şeklinde belirlenmişti.

Bireylere yönelik muafiyetlerin çıtasının ise 2019 yılı için 10 bin dinar (14 bin 100 dolar), 2020 yılı için 9 bin dinar olmasına karar verilmişti.