Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi

17.03.2021 19:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:21
Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi

Ürdün'de bir grup tarafından kaçırıldıktan sonra iki kolu kesilmiş ve gözünü kaybetmiş halde bulunan 16 yaşındaki Salih Hamdan davasında karar belli oldu. Mahkeme, Hamdan'ı kaçırıp ağır işkence uyguladıkları gerekçesiyle yargılanan 6 kişiyi idama mahkum etti.

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Devlet Güvenlik Mahkemesi, Ekim 2020'de vahşi bir saldırıya maruz kalarak kollarını ve bir gözünü kaybeden Salih Hamdan davasında karara vardı.

6 SANIK HAKKINDA İDAM CEZASI

Mahkeme, 17 sanığın yargılandığı davada biri kaçak 6 sanık hakkında idam cezası verdi. Diğer sanıklardan biri 15, biri 10, ikisi birer yıl hapis cezasına çarptırıldı, 7 sanık ise beraat etti. Şiddet mağduru çocuk ise kararın açıklanmasının ardından Ürdünlü aktivislerin sosyal medyada paylaştığı videoda memnuniyetini ifade ederken Ürdün Kralı 2. Abdullah'a da davayı takip ettiği için teşekkür etti. Ürdün kanunlarına göre mahkemenin kararı 30 gün içinde temyize götürülebiliyor.

İKİ KOLU KESİLMİŞ VE GÖZÜNÜ KAYBETMİŞTİ

Salih Hamdan, Zerka kentinde 13 Ekim 2020'de bir grup tarafından kaçırıldıktan sonra iki kolu kesilmiş ve bir gözünü kaybetmiş halde bulunmuştu. Hamdan'ın kanlar içinde yardım beklediği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay, Ürdün'de ve bölgede infiale sebep olmuş, suçluların idam edilmesini talep eden çok sayıda paylaşım yapılmıştı. Tepkilerin büyümesi üzerine Ürdün Kralı 2. Abdullah da olaya müdahil olarak saldırganların bir an önce yakalanmasını istemişti. Kral Abdullah ayrıca, Hamdan'ın sağlık masraflarının karşılanması talimatı vermişti. Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğünden olayın ardından yapılan yazılı açıklamada ise mağdurun ilk ifadesine göre, daha önce akrabalarından birinin işlediği cinayet nedeniyle söz konusu grubun intikam için Hamdan'ı kaçırıp işkence ettiği belirtilmişti.

Haber Yorumları (1)
BİRBİLENADAM: Yerinde bir karar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 19:28:09. #1.15#
title