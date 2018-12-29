Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer Er-Rezzaz, Irak'ta

Resmi temaslarda bulunmak üzere önceki akşam Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Ürdün Başbakanı Rezzaz, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Kaynak: AA