Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer Er-Rezzaz, Irak'ta
Resmi temaslarda bulunmak üzere önceki akşam Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
Resmi temaslarda bulunmak üzere önceki akşam Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Ürdün Başbakanı Rezzaz, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.
Kaynak: AA