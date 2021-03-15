Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi

Kendisi gibi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç, sevgilisinin Kadıköy'deki evine gitti. Güzel oyuncunun ilk yaptığı ise bikini giyip güneşlenmek oldu.