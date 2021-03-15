Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi
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Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi

15.03.2021 18:00 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:52

Kendisi gibi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç, sevgilisinin Kadıköy'deki evine gitti. Güzel oyuncunun ilk yaptığı ise bikini giyip güneşlenmek oldu.

Kendisi gibi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Berrak Tüzünataç, hafta sonunu sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun Kadıköy'deki deniz manzaralı lüks evinde geçirdi.

BİKİNİSİYLE GÜNEŞLENDİ

Sıcak havanın da etkisiyle kendisini sevgilisinin balkonuna atan güzel oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan beyaz bikinili pozunu paylaştı. Gönderisine "Sezonu açıyorum" notunu ekleyen Berrak Tüzünataç, yazı andıran sıcak havada bol bol D vitamini aldı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi

BALKONDA ÖPÜŞTÜĞÜ ANLAR AKLA GELDİ

Öte yandan Berrak Tüzünataç'ın balkonda güneşlenme sefası akıllara eski sevgilisi Şahan Gökbakar ile balkonda öpüşme görüntülerini getirdi. 2010 yılında Beşiktaş'taki evinin balkonunda Tüzünataç'la öpüşürken magazin kameralarına yakalan Gökbakar, açtığı davayı "kamusal alan" olduğu gerekçesiyle kaybetmişti.

Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi
Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi
Haber Yorumları (5)
ZZ: Senin actigin sezona yazik
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
ASLAN PARÇASI: Senin sezon hiç kapanmadı ki
Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
RÜKNETTİN DEDE: Çok hoş hamfendisin Berrak hanım
Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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500
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