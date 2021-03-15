Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi
Kendisi gibi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç, sevgilisinin Kadıköy'deki evine gitti. Güzel oyuncunun ilk yaptığı ise bikini giyip güneşlenmek oldu.
Kendisi gibi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Berrak Tüzünataç, hafta sonunu sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun Kadıköy'deki deniz manzaralı lüks evinde geçirdi.
BİKİNİSİYLE GÜNEŞLENDİ
Sıcak havanın da etkisiyle kendisini sevgilisinin balkonuna atan güzel oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan beyaz bikinili pozunu paylaştı. Gönderisine "Sezonu açıyorum" notunu ekleyen Berrak Tüzünataç, yazı andıran sıcak havada bol bol D vitamini aldı.
BALKONDA ÖPÜŞTÜĞÜ ANLAR AKLA GELDİ
Öte yandan Berrak Tüzünataç'ın balkonda güneşlenme sefası akıllara eski sevgilisi Şahan Gökbakar ile balkonda öpüşme görüntülerini getirdi. 2010 yılında Beşiktaş'taki evinin balkonunda Tüzünataç'la öpüşürken magazin kameralarına yakalan Gökbakar, açtığı davayı "kamusal alan" olduğu gerekçesiyle kaybetmişti.