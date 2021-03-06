Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını ilan etti
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Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını ilan etti

06.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:47
Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını ilan etti

Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın aşkı belgelendi. Sosyal medya hesabından Uyanmam şarkısını paylaşan Kaygılaroğlu, Tüzünataç'ın etiketleyerek aşkını belgelemiş oldu.

Geçtiğimiz aylarda başrol oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir süredir Berrak Tüzünataç ile anılıyordu.

AŞKINI İLAN ETTİ

İki ünlü ismin beraberliği söylenmiş ancak bir kanıt ortaya çıkmamıştı. Çiftten Uraz Kargılaroğlu dün yaptığı paylaşımla nihayet aşkını ilan etti. Uraz Kaygılaroğlu Instagram hesabından "Uyanmam" adlı şarkıyı paylaştı ve Berrak Tüzünataç'ı etiketledi. Uraz Kaygılaroğlu'nun bu hareketi sonrası ilanı aşk olarak yorumlanırken Tüzünataç'tan henüz bir paylaşım gelmedi.

Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz senelerde bir çocuğunun annesi Melis İşten ile ayrılmış ve adı pek çok kez farklı isimlerle anılmıştı.

Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ile aşkını belgeledi

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