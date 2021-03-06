Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını ilan etti

Geçtiğimiz aylarda başrol oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir süredir Berrak Tüzünataç ile anılıyordu.

AŞKINI İLAN ETTİ

İki ünlü ismin beraberliği söylenmiş ancak bir kanıt ortaya çıkmamıştı. Çiftten Uraz Kargılaroğlu dün yaptığı paylaşımla nihayet aşkını ilan etti. Uraz Kaygılaroğlu Instagram hesabından "Uyanmam" adlı şarkıyı paylaştı ve Berrak Tüzünataç'ı etiketledi. Uraz Kaygılaroğlu'nun bu hareketi sonrası ilanı aşk olarak yorumlanırken Tüzünataç'tan henüz bir paylaşım gelmedi.

Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz senelerde bir çocuğunun annesi Melis İşten ile ayrılmış ve adı pek çok kez farklı isimlerle anılmıştı.