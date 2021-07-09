URAP Dünya Alan Sıralamasında Ege Üniversitesi 5 alanda ilk 1000'de yer aldı

URAP 2020-21 Dünya Alan Sıralamasında Ege Üniversitesi, 5 alanda ilk 1000'de yer aldı. Ege Üniversitesi Dişçilik ve Biyolojik Bilimler alanlarında Türkiye üçüncüsü, Kimya Bilimleri ve Tıp alanlarında Türkiye beşincisi oldu.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat çekmek için hazırladığı 2020-2021 yılı sıralamasında dünyadaki en iyi üniversiteleri farklı bilim alanlarına göre listeledi. Ege Üniversitesi Biyolojik Bilimler, Diş Hekimliği, Kimya Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri ve Mühendislik alanında dünyada ilk 1000'de yer aldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Dünyadaki üniversiteler, ulusal ve uluslararası çeşitli sıralama kuruluşları tarafından belirli performans göstergeleri ve metriklere dayalı olarak sıralanıyor. Ege Üniversitesi, bu sıralama kuruluşları tarafından yapılan derecelendirmelerde başarı ivmesini yükselterek devam ediyor. Uluslararası tanınır bir araştırma üniversite olma hedefiyle hayata geçirdiğimiz; eğitim-öğretim, Ar-Ge, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ve yönetim sistemleri alanlarındaki düzenlemeler ile hem Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 5 yıl tam akredite olduk hem de Araştırma Üniversitesi olma yolunda ciddi adımlar attık. Hayata geçirdiğimiz uygulamaları sürdürülebilir kılmak için Ege Üniversitesi ailesi olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Üniversitemizin her alanda bir önceki günden dahi iyi olması ve uluslararası arenada tanınırlığın artması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu başarı Ege Üniversitesi ailesine aittir. Tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum " dedi.

URAP üniversiteleri makale, atıf, bilimsel doküman ve uluslararası iş birliği sayıları ile hesaplanan toplam puana göre sıralıyor. Ege Üniversitesi Dişçilik alanında geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkiye üçüncüsü olurken dünya sıralamasında 170'inci sırayı alarak bu önemli başarıda istikrar gösterdi. Biyolojik Bilimler alanında da geçen seneki Türkiye üçüncülüğünü korurken dünya sıralamasında 768'inci oldu. Kimya Bilimleri ve Tıp alanında Türkiye beşinciliğini koruyan Ege,bu alanlarda dünya sıralamasında 865`inci ve 580'inci oldu.Mühendislik alanında Türkiye`de bu sene de ilk onda yer alırken dünyada 794'üncü oldu.

Kaynak: Bültenler