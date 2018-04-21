Ünye'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.
ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan H.K. (29) ile İ.K. (44) arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Silahın da kullanıldığı kavgada H.K, İ.K'yı bacağından yaraladı.
Yaralı İ.K, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası polise teslim olan H.K, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.