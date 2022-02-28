Ünvan nasıl yazılır? TDK'ya göre unvan mı ünvan mı?

Unvan kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Ünvan nasıl yazılır? Unvan mı ünvan mı? TDK'ya göre unvan kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

UNVAN NASIL YAZILIR? ÜNVAN MI UNVAN MI?

Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı UNVAN şeklindedir.

1. Bir kimsenin işi, mesleği ya da toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san.

2. Bir işyeri ya da aile için verilmiş ad.

unvan; profesör, doçent, hemşire, bey, paşa, hatun, ağa, hanım, v.b...

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UNVAN İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı/ Türk'üm, bu ad her unvandan üstündür" - Ziya Gökalp

UNVAN KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?

Arapça unwan "kenar yazısı, etiket, belirteç, simge, lakap" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça "üst, yan, üzeri (edat)" sözcüğünden türetilmiştir.

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