Unutulan Netflix Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Aylık abonelik sistemine dayalı olan medya içeriği platformu Netflix'in kütüphanesindeki dizi ve filmler ile fazlasıyla keyifli anlar geçirebiliyoruz. Bir kere giriş yaptığınızda çıkış yapana kadar şifrenize ihtiyacınız olmadığınız Netflix platformunda, hesabın şifresini unutmak fazlasıyla olası. Bu yazımızda sizlere bu durumda Netflix şifrenizi nasıl değiştirebileceğinizi adım adım anlatacağız.

Not: Netflix şifrenizi değiştirebilmek için hâlihazırda bir tarayıcı üzerinde Netflix oturumunuzun açık olması gerekiyor.

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Netflix şifresi nasıl değiştirilir?

İlk adım olarak buradan Netflix'in (hesabınızın açık olduğu tarayıcı üzerinden) sitesine erişin.

Farenizi ekranın sağ üst köşesinde bulunan profile getirin ve açılan pencereden Hesap'a tıklayın.

ÜYELİK VE ÖDEMELER kısmında Parolayı Değiştir butonuna tıklayın.

Parolayı Değiştir sayfasının sağ üstünde bulunan Parolamı unuttum butonuna tıklayın.

Açılan sayfada size parolanızı E-posta, SMS veya Sesli Arama yöntemlerinden birisiyle sıfırlayabileceğiniz gösteriliyor. İstediğiniz yöntemi seçerek işleme devam edin. Bu yazımızda E-posta yöntemi ile sıfırlama seçeneğinden devam edeceğiz.

Not: Eğer ki seçeneklerden hiçbirisine an itibarıyla sahip değilseniz aşağıda mavi yazıyla belirtilen E-posta adresimi veya telefonumu hatırlamıyorum butonuyla işleme devam edebilirsiniz. Burada sizden Hesaptaki ad, Hesaptaki soyad ve Kayıtlardaki kredi kartı veya banka kartı numarası bilgilerinin eksiksiz girilmesi istenecek.

E-posta Gönderin butonuna tıkladığınızda e-postanın gönderildiğini ifade eden yukarıdaki mesajla karşılaşacaksınız. Şimdi e-posta sağlayacınızdaki gelen kutunuzu kontrol edin.

Netflix tarafından gönderilen ve yukarıdaki e-postada bulunan kırmızı renkli PAROLAYI SIFIRLA butonuna tıklayın.

Açılan bağlantıda belirleyeceğiniz yeni şifrenizi iki kere girmeniz istenecek. Eğer ki hesabınızın açık olduğu cihazlardan çıkış yapılmasını ve hesabınıza yeni bir başlangıç yaptırmayı istiyorsanız Tüm cihazlarda yeni parola ile yeniden oturum açmayı gerekli kıl seçeneğini işaretleyebilir ve yeni şifrenizle hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

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Yukarıda anlattığımız adımlar sayesinde Netflix şifrenizi tamamen sıfırlayabilir ve unutsanız dahi hesabınıza başka platformlardan da giriş sağlayabilirsiniz. Hesaplarınızın ele geçirilmesini engellemek için şifrelerinizde büyük/küçük harf, rakam ve sembol kullanmayı ihmal etmeyin.