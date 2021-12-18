"UNUTTURAN HASTALIK: ALZAYMIR" - 98 yaşındaki annesine özenle bakıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 72 yaşındaki İrfaniye Avcı, 98 yaşındaki alzaymır hastası annesi Merzuka Navruz'un hem bakımını yapıyor hem de "yarenlik" ediyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Amarat Mahallesi'nde yaşayan Avcı, 25 yıl yöredeki pek çok kadın gibi halı dokudu. Eşiyle çiftçilik de yapan 6 çocuk annesi Avcı, hayat arkadaşını 24 yıl önce trafik kazasında kaybetti.

Kadın, kent merkezinde oğlu ve geliniyle yaşayan annesinin alzaymıra yakalanması üzerine yanına alarak bakmaya başladı.

Avcı, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıl önce annesine teşhis konulduğunu ve beyin küçülmesi tespit edildiğini söyledi.

Annesinin köyde uzun yıllar çiftçilikle uğraştığını ve çok çalışkan bir kadın olduğunu anlatan Avcı, "Eskiden çok sıkıntı çekti. Rençberlik yaptı babamla beraber. Annem, Amarat'ın en çalışkanıydı. Babamla 4 kere hacca gittiler. Babam kanserden vefat etti. Annemin hiçbir hastalığı yoktu, ömründe hiç hap içmemişti." dedi.

"Bazen kapıları kilitliyorum"

Annesinin dışarı çıkıp kaybolmamasından endişe ettiğini aktaran Avcı, şöyle konuştu:

"Bazen yiyip içip yatıyor, bazen uyumuyor, bazen yemek yemiyor. Günlerimiz böyle geçiyor. Bu zamana kadar gelinlerimiz bakmıştı, Allah razı olsun. Şimdi benimle kalıyor ama sırayla bakacağız çünkü zor oluyor. Yemeğini hazırlıyorum, ortaya koyuyorum yiyor, ben bulaşığı yıkamadan 'acıktım' diyor. Tekrar hazırlıyorum, yiyor yine 'acıktım' diyor. 'Yeni yedin anne' deyince de 'Ne yedirdin ki' diyor. Bazen soruyor, 'Burası neresi, Amarat mı, Kayseri mi, benim burada ne işim var, kalk git desene bana' diyor. 'Ne diyeyim anne sen benim anamsın, burada yanımda kalacaksın' diyorum.

Çıkıp gitmesin diye bazen kapıları kilitliyorum. Akşama kadar abdest, namaz, dua... Abdest alıp namaz kılıyor sürekli, Allah kabul etsin. Her şeyi biliyor, duaları biliyor. Bazen 'kalksana sen de okusana Dua' diyor, 'Hacı anne ben yoruldum' diyorum. Bazen gelini, bazen komşusu, bazen kaynanası oluyorum. Bazen de 'Kurban olduğum İrfaniyem, sen misin kuzum tanıyamadım.' diyor."

İki dizinde protez olmasına rağmen her işini yapabildiğini belirten Avcı, annesi gibi olmaktan korktuğunu, bunun için de Allah'a dua ettiğini ifade etti.

Avcı, çocuklarının her zaman arayıp sorduğunu, eksiklerini alıp getirdiklerini dile getirdi.

Zor işiten ve pek çok şeyi hatırlamayan 98 yaşındaki anne Navruz ise sürekli dua ediyor.

Elinden tespihini düşürmeyen ve bugününe şükreden Navruz, "Oğullarım da gelinlerim de kızlarım da çok iyidir, sağ olsunlar. Allah hepsinden razı olsun, işlerini artırsın." diye konuştu.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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