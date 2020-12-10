Unuttuğu kitapları Büyükşehir'den istedi
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Unuttuğu kitapları Büyükşehir'den istedi

10.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:25
Unuttuğu kitapları Büyükşehir'den istedi

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Tuzaklı İlkokulu'nda 3.sınıf öğrencisi olan Meryem Aybey, 17 Kasım'da okulların kapanıp online eğitime geçmesi üzerine ders kitaplarını sınıfta unuttu.

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Tuzaklı İlkokulu'nda 3.sınıf öğrencisi olan Meryem Aybey, 17 Kasım'da okulların kapanıp online eğitime geçmesi üzerine ders kitaplarını sınıfta unuttu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ise evine 5 kilometre mesafede olan okuldan aldıkları ders kitaplarını Meryem Aybey'e ulaştırdı. Korona virüs nedeniyle okulların yeniden kapanıp online eğitime geçmesi üzerine öğrenciler evlerinden eğitimlerini sürdürüyor.

Birçok ailenin yardımına sosyal belediyecilik anlayışı ile koşan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin de taleplerini yerine getiriyor. Canik ilçesi Yayla Mahallesi'nde oturan ve babası İstanbul'da çalıştığı için annesi Sultan Aybey ile yaşayan 3.sınıf öğrencisi Meryem Aybey, okulların yeniden kapanması nedeniyle ders kitaplarını sınıfında unuttu. Online derslere katılan ancak kitapları olmadığı için çalışamayan Meryem Aybey, için Büyükşehir Belediyesi seferber oldu. Anne Sultan Aybey, çözüm merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine zabıta ekipleri okula gidip, Meryem Aybey'in ders kitaplarını sınıfından aldı ve 5 kilometre mesafedeki evine götürdü. Kitaplarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan küçük kız, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Günlerdir kızının ders çalışmakta zorlandığını anlatan anne Sultan Aybey, "Eşim gurbette. Okul evimize uzak. Çocuğum online derslerine giriyor ancak ders çalışmakta sıkıntı yaşıyordu. Ben de Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'ni arayarak yardım istedim. Onlar da kızımın kitaplarını bize getirdi. Allah razı olsun" dedi. - SAMSUN

Unuttuğu kitapları Büyükşehir'den istedi
Unuttuğu kitapları Büyükşehir'den istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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