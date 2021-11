Unreal Engine 5 ile geliştirilen yeni yüz teknolojisi ZRT Face Trainer duyuruldu

Video oyunlarında karşılaştığımız gerçekçiliğe son derece yakın yüz animasyonlarına uzun süredir karşılaşmaktayız. Ziva Dynamics adlı bir yazılım şirketinin Unreal Engine 5 ile geliştirdiği yüz animasyonları sosyal medyada gündem oldu.

Daha öncelerinde Last of Us serilerinde de görüldüğü üzere kullanılan gerçekçi yüz animasyonları video oyunlarına gerçekçilik ile farklı bir hava katmıştı. Bununla beraber gelişen video oyun sektöründe gerçekçiliğe yakın yüz animasyonları daha sık kullanılmaya başlandı.

UNREAL ENGINE 5 İLE SINIRLI DEĞİL

ZRT Face Trainer olarak adlandırılan ve Ziva Dynamics tarafından geliştirilen teknoloji şu anda beta sürümünde olmasına karşın gerçekten çarpıcı sonuçlar gösteriyor. Buna ek olarak, bu ilk demoda çalışmak için Unreal Engine 5'i kullansa da, şirket kullanımının sadece Epic motoruyla sınırlı olmadığını, diğer farklı grafik motorları aracılığıyla da kullanılabileceğini açıklığa kavuşturdu.

GERÇEK ZAMANLI YÜZ TAKLİTLERİ

Ziva YouTube kanalında yayınlanan videoda gerçek zamanlı olarak 4K 60 FPS'te kaydedilen ZRT Face Trainer veri tabanının 15 TB boyutundaki 4D fotoğrafları ve 72 bin farklı yüz mimiğini Unreal Engine 5 ile gerçek zamanlı olarak taklit edebilmektedir.

Beta sürümünden çıktığı zaman birçok video oyununda baş gösterecek olan ZRT Face Trainer teknolojisi ile video oyunlarında yeni bir çağ açılacak gibi görünüyor.

