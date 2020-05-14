Ünlülerin Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, evde kaldığımız bu günlerde kolaylıkla hazırlanabilen bakımlar hazırladı
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Ünlülerin Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, evde kaldığımız bu günlerde kolaylıkla hazırlanabilen bakımlar hazırladı

Ünlülerin Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, kendimizi evimizde izole ettiğimiz bu günlerde, güzellikten ödün vermememiz için, evde kolaylıkla hazırlanabilen doğal tarifler içeren bakımlar hazırladı.

Ünlülerin Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, evde kaldığımız bu günlerde kolaylıkla hazırlanabilen bakımlar hazırladı
14.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:18

Ünlülerin Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, sizler için, evde kolaylıkla hazırlanabilen ve doğal tarifler içeren bakımlar hazırladı.

Evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz bu tariflerle hem zayıflayabilir hem de güzel bir cilde sahip olabilirsiniz. Evdeki malzemelerle kolaylıkla hazırlanabilen bu tarifler, hem iştahınızı dengeleyecek hem sizi gençleştirecek hem de daha ince görünmenizi sağlayacak.

Ünlülerin Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, evde kaldığımız bu günlerde kolaylıkla hazırlanabilen bakımlar hazırladı

Güzel bir cilde sahip olurken, zayıflayabileceğiniz tarifler şu şekilde:

GÖZALTI MORLUĞU İÇİN

Malzemeler;

Patates

Salatalık

Limon

Yapılışı: Patatesi ve salatalığı rendeleyin. Sonrasında sularını süzüp limon suyu ekleyin. Buzdolabı poşetinin içine bu karışımı ekleyip poşetin içine göz pamuğu atın. Ve buzdolabında soğuyan pamukları göz çevrenize yerleştirip 15 dakika bekletin.

KIRIŞIKLIK AÇAN KREM

Malzemeler;

Kuşburnu

Zeytinyağı

Gül suyu

Yapılışı: Kuşburnunu haşlayın suyuyla birlikte blenderdan geçirin ve süzün. Birkaç damla zeytinyağı ve gül suyu ekleyin. Göz çevrenize, tüm cildinize dekolte dahil sürün.

PORSELEN GİBİ BİR CİLT İÇİN PEELİNG TARİFİ

Malzemeler;

1 Tatlı Kaşığı Kil

1 Tatlı Kaşığı Mısır Unu

Kurutulmuş meyve kabuklarından portakal, mandalina ve greyfurt gibi.(Toz Halinde Olacak Şekilde)

İstediğiniz her hangi bir El veya Vücut kremi

Yapılışı: Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp hem yüzünüze hem de tüm vücuda uygulayabilirsiniz.

ÖDEM ATAN YAĞ YAKAN YEŞİL İÇECEK

Malzemeler;

500 ml su

2 avuç dolusu yıkanmış yeşillik – ıspanak, pazı, fesleğen, maydanoz, marul

2 dilim ananas

1 limon – dis kabuklarini kesip, çekirdeklerini çıkarıp doğrudan kendisi

2 nohut tanesi kadar taze zencefil

Yapılışı: Tüm malzemeleri rondodan geçirip tüketebilirsiniz.

YULAFLI HURMALI KURABİYE

Malzemeler;

1,5 su bardağı yulaf ezmesi

Yarım su bardağı badem

2 adet muz

5 adet hurma

1 tutam tuz

Yapılışı: Hurmaların çekirdeklerini alıp rondodan geçirelim. Yulaf ve bademleri tavada hafifçe kavurup üzerine toz tarçını ekleyip ocaktan alalım. Bir kapta muzları çatalla ezelim ve yulaflı karışımı kaba ekleyelim. Üzerine hurmaları ve deniz tuzunu ekleyelim ve iyice elimizle yoğurup elde ettiğiniz karışımdan parçalar alarak yuvarlayıp hafif bastırarak şekil verelim. Yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine küçük toplar halinde dizelim. Önceden 180 derece ısıttığımız fırında 15-17 dk pişirelim.

Karantina günlerinde evde bakım vekilo aldırmayan daha fazla öneri ve tarifler ve sormak istediğiniz sorularınızı @meltemsarkislalis instagram hesabından ulaştırabilirsiniz.

www.instagram.com/meltemsarkislalis

Ünlülerin Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, evde kaldığımız bu günlerde kolaylıkla hazırlanabilen bakımlar hazırladı
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