Ünlüler Açılışta Buluştu

İş insanı Kemal Çakır 'ın kendi adını taşıdığı Kemal Çakır Stay Beauty, birçok ünlü ismin katılımıyla kapılarını açtı.

Aslıhan Karalar

Aralarında; Aslıhan Karalar, Gurur Aydoğan, Zeynep Mansur, Semra Güzel ve Aslı Turanlı'nın bulunduğu ünlü isimler açılış davetinde boy gösterdiler.

Aslı Turanlı

Soğuk havadan dolayı davetlilerin giyim kombinleri hava şartlarına göre olurken, Aslı Turanlı'nın iddialı transparan bluzu ise dikkat çekti.

Kemal Çakır- Semra Güzel