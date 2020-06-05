- Ünlü YouTuber Jake Paul yağma ile suçlandı
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- Ünlü YouTuber Jake Paul yağma ile suçlandı

- Ünlü YouTuber Jake Paul yağma ile suçlandı Arizona'da bir alışveriş merkezine zarar verilmesi ve yağmalanmasına katılan ünlü Youtuber Jake Paul, Scottsdale Emniyet Müdürlüğü tarafından suçlandı.

05.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:41

- Ünlü YouTuber Jake Paul yağma ile suçlandı

WASHINGTON - Arizona'da bir alışveriş merkezine zarar verilmesi ve yağmalanmasına katılan ünlü Youtuber Jake Paul, Scottsdale Emniyet Müdürlüğü tarafından suçlandı.

Ünlü Youtuber Jake Paul'un ABD'deki protesto gösterilerinde yağmalama olaylarına karışması üzerine Scottsdale Emniyet Müdürlüğü tarafından suçlandı. Scottsdale Emniyet Müdürlüğü ellerinde Jake Paul'u bir yağmada katılımcı olarak tanımlayan yüzlerce ipucu ve video olduğunu açıkladı. Ayrıca açıklamada "Suçlama polisin protestonun yasadışı ilan etmesi ve isyancıların bölgeyi terk etmesini emretmesinden sonra Paul'un eylemlerine devam etmesi üzerine yapıldı. Paul de diğer yağmacılar gibi yasadışı bir şekilde içeri girdi. Kapılar kapatıldığında alışveriş merkezinin içinde kaldı" ifadeleri kullanıldı. Paul, ikisi de kabahat suçları olmak üzere ceza ihlali ve yağma ile suçlanıyor.

Polis sözcüsü Ben Hoster, Paul'un Temmuz ayında Arizona'da mahkemeye çıkacağının kendisine tebliğ edildiğini söyledi. Jake Paul ise suçlamalar karşısında, "Bana suçlama yap ama odağı George Floyd ve Black Lives Matter'a tut" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Ortaya çıkan görüntülerde 23 yaşındaki 20 milyon takipçili YouTuber'ın, 30 Mayıs'ta Scottsdale Fashion Square alışveriş merkezinin yağmalanmasına katıldığı ortaya çıkmıştı. Jake Paul, videonun yayınlanmasının ardından yağmalamaya katılmadığını iddia ederek suçlu olduğunu reddetmişti. YouTube üzerinde 20.1 milyon takipçisi bulunan Jake Paul, bu alanda en popüler isimlerden birisi.

- Ünlü YouTuber Jake Paul yağma ile suçlandı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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