Ünlü YouTuber, iPhone X'u Blender'dan Geçirip İçmeye Kalkıştı

TechRax kanalından tanınan dublör ve YouTuber Taras Maksimuk, kanalda yayınlanan videoda blender'dan geçirdiği iPhone X'u paramparça etti ve su ilave edip içmeye kalkıştı.

DİNAMİTLE PATLATMIŞLIĞI VAR

Ünlü dublör YouTuber Maksimuk, kanalında paylaştığı videolarda iPhone'lara yapmadığını bırakmamıştı. Videoları genellikle iPhone'ları kullanılmaz hale getiren Maksimuk, iPhone'ları kaynar suya atmışlığı hatta dinamitle patlatmışlığı var.