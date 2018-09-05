Ünlü YouTuber, iPhone X'u Blender'dan Geçirip İçmeye Kalkıştı
Meşhur YouTube kanalı TechRax, paylaştığı videosunda bir iPhone X'u blender'da parçaladı ve su ilave edip içmeye çalıştı.
TechRax kanalından tanınan dublör ve YouTuber Taras Maksimuk, kanalda yayınlanan videoda blender'dan geçirdiği iPhone X'u paramparça etti ve su ilave edip içmeye kalkıştı.
DİNAMİTLE PATLATMIŞLIĞI VAR
Ünlü dublör YouTuber Maksimuk, kanalında paylaştığı videolarda iPhone'lara yapmadığını bırakmamıştı. Videoları genellikle iPhone'ları kullanılmaz hale getiren Maksimuk, iPhone'ları kaynar suya atmışlığı hatta dinamitle patlatmışlığı var.