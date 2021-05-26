Ünlü yönetmen Ümmü Burhan'ın babası vefat etti
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Ünlü yönetmen Ümmü Burhan'ın babası vefat etti

Ünlü yönetmen Ümmü Burhan'ın babası vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü yönetmen Ümmü Burhan'ın babası eğitimci Nurettin Burhan vefat etti.

Ünlü yönetmen Ümmü Burhan'ın babası eğitimci Nurettin Burhan vefat etti. Burhan'ın memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Aslen Sandıklılı olan ünlü yönetmen Ümmü Burhan'ın babası Nurettin Burhan, Hollanda'da bugün akşam saatlerinde kalp yetmezliği sonucu vefat etti. Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarından dolayı tedavi gören Burhan'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Burhan'ın 3 kız, bir erkek çocuğu olduğu belirtildi.

Babasını kaybeden ünlü yönetmen Ümmü Burhan birçok başarılı yapıma imza atarken, en son Acun Ilıcalı'nın kurduğu yeni dijital platform Exxen'in genel müdürlüğü görevine getirilmişti. - AFYONKARAHİSAR

Ünlü yönetmen Ümmü Burhan'ın babası vefat etti
Ünlü yönetmen Ümmü Burhan'ın babası vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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