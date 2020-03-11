Ünlü yönetmen Biray Dalkıran'ın ABD ziyaretlerinin sebebi belli oldu! 2 yıldır birlikte olan Ünlü Yönetmen Biray DALKIRAN ve Yapımcı Asuman ŞENER çifti, geçtiğimiz günlerde sessiz ve sade bir törenle Los Angeles'ta evlendi.

İlişkilerinin başladığı ilk günden beri başarılarıyla adlarından söz ettiren ünlü çift, düğünlerindeki kıyafetleri ile yine marjinallikten ödün vermedi. Ünlü Yönetmen Biray DALKIRAN düğününde beyaz bir sweatshirt giyerken, Asuman ŞENER DALKIRAN'ın da beyaz t-shirtlü ve makyajsız hali dikkat çekti.

BİRAY DALKIRAN KİMDİR?

1976'da İstanbul'da doğdu. Lisans ve Yüksek lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Sinema T.V. Bölümünde tamamladı. Marmara Üniversitesi Radyo T.V. bölümünde Doktora eğitimi aldı. 2003 ve 2004 yıllarında İstanbul Üniversitesi İletişim Bölümü'nde reklam ve sinema tv dersleri, BSF akademi de yönetmenlik dersleri verdi.

Şu ana kadar sekiz adet uzun metraj sinema filminin yönetmenliğini yaptı. Bunlardan ilki olan "Araf" korku türünde olup Türkiye'de hatırı sayılır bir gişe başarısı kazandı. Aynı film Amerikan şirketi "Path Finder Pictures" tarafından Amerika'ya ve dünyaya "The Abortion" adı altında dağıtıldı. Bu özelliğe sahip ilk Türk korku filmi oldu. Bir ilk de Antalya Altın portakal film festivaline Kabul edilen ve yarışma kategorisinde yer alan ilk ve tek korku filmi olmasıyla akıllarda kaldı.

Arkasından çektiği "Cennet"; Macaristan, Çin, Amerika, İtalya, İsrail ve yurdumuzdaki bir çok festival katıldı ve ödüller aldı.

Üçüncü uzun metraj sinema filmi olan "Cehennem 3D" yine korku türünde olup Türkiye'nin ilk 3D sinema filmi olma özelliğini de taşıyor.2012 yılında vizyona giren "Bana Bir Soygun Yaz" adlı komedi filminin yönetmenliğini yapmıştır.

28 Mart 2014 de vizyona giren "Peri Masalı" ve 4 Nisan 2014 de vizyona giren "Meleklerin Mucizesi" sinema filmlerinin yönetmenliğini yapmıştır. "Peri Masalı" isimli uzun metraj filmin senaryo, görüntü yönetmenliği, yönetmenliği ve yapımcılığını yaparak dördünü birden yapabilen Türkiye'nin en genç yönetmeni ünvanını aldı.

2014 yılında Kıbrıs'ta çekilen bir aşk hikayesini anlatan "Seni Seviyorum Adamım" sinema filmini çekti. 2015 yılında "Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu" sinema filmini yönetti.

Reklam kökenli olan Biray Dalkıran, 2008'de çektiği "Son Balo Vals ve Zeybek" adlı canlandırma belgeseliyle Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden önce katıldığı son baloyu beyaz perdeye taşıdı.

Türklerin kurtuluş hikayesini anlatan "Çanakkale Savaşı Belgeseli" de yine Biray Dalkıran'ın yaptığı önemli projelerden…

2008 yılında aksiyon ve dram dozu çok yüksek bir dizi olan "Gazi"nin 7.,8.,9.,10. ve 11. bölümlerini yönetti.Dalkıran, son olarak Kanal D'de 100.bölümü yayınlanmış olan "Kanıt" adlı "criminal-polisiye" dizinin yönetmenliğini yaptı.

Kaynak: Bültenler