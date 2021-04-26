Ünlü yıldız Ashley Cain'in lösemi hastası 8 aylık bebeği hayatını kaybetti
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Ünlü yıldız Ashley Cain'in lösemi hastası 8 aylık bebeği hayatını kaybetti

Ünlü yıldız Ashley Cain'in lösemi hastası 8 aylık bebeği hayatını kaybetti
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Model ve TV yıldızı Ashley Cain'in bir süredir lösemiyle mücadele eden 8 aylık bebeği hayatını kaybetti. Instagram hesabından acı haberi veren Cain, "Cennette seni kollarıma alana kadar hep kalbimde taşıyacağım" dedi.

Eski futbolcu, model ve TV yıldızı Ashley Cain, kendisi gibi tanınmış bir ekran yüzü olan sevgilisiyle birlikte hayatının en acı dönemini yaşıyor. Kısa bir süre önce bebek sahibi olan genç çiftin sekiz aylık kızı Azaylia, hayata veda etti.

"HUZUR İÇİNDE UYU PRENSES"

Instagram hesabından bir süredir lösemiyle mücadele eden bebeğinin acı haberini veren baba Ashley Cain, kızı kucağındayken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Huzur içinde uyu prenses. Cennette seni tekrar kollarıma alana kadar seni hep kalbimde taşıyacağım" dedi. Ünlü ismin paylaşımına takipçilerinden taziye yorumu yağdı.

Ünlü yıldız Ashley Cain'in lösemi hastası 8 aylık bebeği hayatını kaybetti

"SEN BENİM KALP ATIŞIMSIN"

Bebeğin annesi Safiyya Vorajee'de yine kızıyla çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşarak "Sen benim meleğimsin, kalp atışımsın. Huzur içinde uyu benim değerli bebeğim. Kalbime yazılmış bir el yazısı gibi hep benimle olacaksın" diye yazdı.

Ünlü yıldız Ashley Cain'in lösemi hastası 8 aylık bebeği hayatını kaybetti

DOKTORLAR SAYILI GÜNLERİNİN KALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Bir dönem İngiltere'de çeşitli futbol takımlarında oynayan ardından da modellik yapmaya başlayan Ashley Caine'in sekiz aylık kızı Azaylia, daha hayatının başında lösemiye yakalandı. Görev aldığı The Ex On The Beach adlı yapımla da şöhretini perçinleyen Ashley Caine ve bebeğinin annesi Safiyya Vorajee bir süredir minik Azaylia'nın tedavisi için hastanede bulunuyordu. Fakat doktorlar yapılan bütün tedaviye rağmen minik Azaylia'nın yaşayacak sayılı günleri kaldığını açıklamıştı.

Ünlü yıldız Ashley Cain'in lösemi hastası 8 aylık bebeği hayatını kaybetti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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