Ünlü Yayıncının Yeni Oyunlarını Tanıtacağı Tarih Belli Oldu
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Ünlü Yayıncının Yeni Oyunlarını Tanıtacağı Tarih Belli Oldu

Ünlü Yayıncının Yeni Oyunlarını Tanıtacağı Tarih Belli Oldu
05.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:44

İlki 2016 yılında düzenlenen EA Play, bu sene geri dönüş yapacak. Ancak COVID-19 salgını nedeniyle dijital bir sunum olarak karşımıza çıkacak ki bu sürpriz olmadı.

İlki 2016 yılında düzenlenen EA Play, bu sene geri dönüş yapacak. Ancak COVID-19 salgını nedeniyle dijital bir sunum olarak karşımıza çıkacak ki bu sürpriz olmadı. EA Play Live 2020 adı altında düzenlenecek olan sunum, yine Haziran ayında bizler ile olacak.

Bildiğiniz üzere Amerika menşeli yayıncı, E3 2015 sonrasında kendi yoluna gitme kararı almıştı. Bunun sonucunda da EA Play doğmuştu. Hem Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunların oyuncular ile ortak bir platformda buluşturulduğu hem de yeni oyun duyurularının yapıldığı bu EA Play, dijital olarak düzenlenecek etkinliklerin arasına adını katıldı.

12 Haziran 2020 Cuma günü TSİ 02: 00 sıralarında başlayacak olan EA Play Live 2020 için Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Electronic Arts, küresel çapta ilk gösterimlerin, haberlerin ve çok daha fazlasının yapılacağını söylüyor.

EA Play Live 2020'den Neler Bekleyebiliriz?

Senelik olarak çıkan FIFA ve Madden oyunlarının yenilerinin duyurulması zaten bariz bir şekilde ortadayken, bir süre önce sızdırılan Star Wars: Project Maverick kod adlı oyun ile ilgili belki bir şeyler görebiliriz. Bunun yanı sıra, hatırlayacağınız üzere Respawn Entertainment yeni bir Star Wars oyunu için iş ilanı vermişti. Bu oyunun duyurusu yapılabilir. Yapılmasa bile stüdyoyu etkinlikte göreceğimizi tahmin ediyorum. Halihazırda piyasada olup da yeni içerikler ile zenginleşmeye devam eden Star Wars Jedi: Fallen Order için olası yeni içeriklerin duyuruları yapılabilir.

Bunların dışında, henüz haberimizin olmadığı yepyeni oyun duyuruları ile karşılaşacağımıza kesin gözüyle bakıyorum ki geçtiğimiz sene içerisinde Sim, SimCity ve The Sims serileri ile tanıdığımız Maxis stüdyosunun yeni bir proje üzerinde çalıştığını öğrenmiştik. Bu proje, EA Play Live 2020 sırasında karşımıza çıkabilir. Ayrıca üzerinde çalışmaların devam ettiği yeni HD Remaster oyunları, yeni Dragon Age oyununu ve BioWare stüdyosunun Edmonton ofisinde geliştirilmekte olan oyunu da unutmamak lazım.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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