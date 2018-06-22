Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Öğrenciler Grup İlişkiye Girip Uyuşturucu Kuyrukları Oluşturdu

İngiltere'nin köklü üniversitelerinden Oxford'un öğrencilerinin düzenlediği yıl sonu partisi ülkede olay yarattı. Yarı çıplak halde ormanlık alanda düzenlenen partiye gelen öğrenciler, grup cinsel ilişkiye girdi ve bol miktarda uyuşturucu tüketti.

UYUŞTURUCU SATICILARININ ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTU

Piers Gaveston Derneği tarafından düzenlenen yıllık partide canlı cinsel ilişki şovları düzenlenirken bölgede uyuşturucu satan yerel satıcıların önünde de kuyruk oluştu.

Pagan temalı gizli etkinlik, öğrencilerden birinin ortamı cep telefonu ile görüntülemesi sonucu ortaya çıktı. Bazı kızların partiye tamamen çıplak geldiği ve o geceyi şekilde geçirdikleri öğrenildi.

PAGAN TEMALI PARTİ

Skandal parti ülkede büyük tepkiye sebep oldu. Partinin sonlarında pagan geleneklerine uygun olarak hasır bir adam ateşe verildi.

Yerel halk, partinni düzenleneceği yere giden yarı çıplak öğrencilerden rahatsız olurken çoğu bu duruma tepki gösterdi. Öğrencileri diğer insanlara saygısızlıkla suçlayan bir kasabalı, "Kimsenin göğüs uçlarını görmek zorunda değiliz" diyerek duruma isyan etti.

HERKES SİZİN BİRLİKTE OLMAK İSTEMEYEBİLİR

Part iöncesi katılımlara başkalarına saygı gösterme çağrısı yapıldı. "Herkes cinsel ilişkiye girmek istemeyebilir"denilerek öğrenicilere diğer insanların sınırlarına uyulması ve kimsenin bu konuda zorlanmaması tembihlendi.

ÜNLÜ ÜYELERİ DE VAR

Edward II'nin ünlü bir sevgilisinden alan Piers Gaveston Derneği, 1977 yılında kuruldu. Geleneksel olarak sadece erkeklere özel bir yemek kulübü olan derneğin Hugh Grant, Nigella Lawson ve Ian Hislop gibi ünlü üyeleri bulunuyor.