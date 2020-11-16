Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna çok sürpriz bir isim daha katılıyor. Daha önce Akasya Durağı dizisinde rol alan türkücü Onur Şan, kader mahkumu rolünü oynayıp türkü okuyacak.

ATV'in 6 sezondur salı akşamlarına damgasını vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna peş peşe yeni isimler katılıyor. Ekibe son olarak ünlü türkücü Onur Şan katıldı.

Yarın akşam ekrana gelecek bölüm itibariyle kadroya dahil olan Şan, kader mahkumu olarak cezaevinde yer alacak ve bir de türkü okuyacak.

AKASYA DURAĞI DİZİSİNDE DE OYNAMIŞTI

Daha önce "Akasya Durağı" adlı dizi filmde Seyit karakterini canlandırırken Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Nilgün Belgün, Timur Acar, Erol Günaydın, Ayça İnci, Suat Sungur, Berk Oktay, Melek Baykal ile beraber oynadı.

ONUR ŞAN KİMDİR?

Onur Şan, 24 Temmuz 1981 tarihinde Sivas'da doğmuştur. Annesi Şerife Şan, babası Ahmet Turan Şan'dır. 8 yaşında bağlama çalmayı öğrendi. İlkokul, ortaokulu ve liseyi İstanbul ATA Koleji'nde tamamladı. Daha sonra da İstanbul Teknik üniversitesi Devlet Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Şan Bölümünde eğitimine devam etti.

Milliyet Gazetesinin düzenlemiş olduğu, "Liseler Arası THM Ses yarışmasında" birinci oldu. TRT'nin düzenlediği yarışmada İstanbul bölge "birincisi", ardından Türkiye "ikincisi" seçildi. TRT'nin düzenlemiş olduğu sınavı kazanarak, "Türk Halk Müziği Sanatçısı" olmaya hak kazandı. 2000-2002 yılları arasın da, "TRT İstanbul Radyosunda", akitli THM ses sanatçısı olarak görev aldı.

Bunun yanı sıra 1998 Yılında "İtalya" ve "Fransa" da düzenlenen folklor festivaline katılarak, Türk Halk Müziği kültürünü ve sanatını yurt dışında da başarı ile icra etti.

İlk solo albümü "Aşkın Mavisi" ile türkü dostlarının beğenisini kazanan Onur Şan "Dağlarında Kar Olurum Yar" albümünde türküleri gençlerinde sevebileceği tarzda Klasik Türk Halk müziği sazlarının yanı sıra bas gitar akustik gitar ve yaylı grubu gibi enstrümanlar kullanıldı.

2008 yılından 2012 yılına kadar yayınlanan "Akasya Durağı" adlı dizi filmde Seyit karakterini canlandırırken Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Nilgün Belgün, Timur Acar, Erol Günaydın, Ayça İnci, Suat Sungur, Berk Oktay, Melek Baykal ile beraber oynadı.

2012 yılında "Mevsim Çiçek Açtı" adlı sinema filminde Yavuz Bingöl, Deniz Oral, Mehtap Bayri, Turgay Tanülkü ile beraber rol aldı.

Onur Şan, 1 Şubat 2008 tarihinde Seda Sayan ile evlendi. Şubat 2010 tarihinde boşandı.

Onur Şan, 2015 yılında Büşra Aköz ile evlendi.