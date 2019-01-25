Ünlü Türkücü İzzet Altınmeşe'nin Oğlu Fırat Altınmeşe, Sevgilisinin Saldırısına Uğradı

Ünlü Türkücü İzzet Altınmeşe'nin Oğlu Fırat Altınmeşe, Sevgilisinin Saldırısına Uğradı

Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin oğlu Fırat Altınmeşe, üç yıldır aşk yaşadığı sevgilisinin saldırısına uğradı.

Usta türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu olan oğlu Fırat Altınmeşe sevgilisinin saldırısına uğradı. Genç çift, gece Lucca'ya gitti. Bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başlayan Fırat Altunmeşe ile sevgilisi, mekan çıkışında da kavga etmeyi sürdürdü.

TIRNAKLARIYLA YÜZÜNÜ ÇİZDİ

Giderek hararetlenen tartışma sonucunda, sevgilisi sokak ortasında Fırat Altunmeşe'ye saldırdı. Genç kadın; tırnaklarıyla Altunmeşe'nin alnını, yanaklarını ve çenesini çizerek kan içinde bıraktı. Bu sırada gazetecilerin görüntü aldığını fark eden genç kadın, hızlı adımlarla uzaklaştı.

"AŞIK OLDUĞUM KADIN BANA BUNU YAPTI"

Neye uğradığını şaşıran Fırat Altunmeşe ise "Üç yıllık sevgilim, aşık olduğum kadın bana bunu yaptı" dedi. Tartışmanın nedenini açıklamayan oyuncu, taksiye binerek uzaklaştı.

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