Ünlü tenordan ayçiçeği tarlasında arya
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Ünlü tenordan ayçiçeği tarlasında arya

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Kültür Sanat

Ünlü tenordan ayçiçeği tarlasında arya Ünlü opera sanatçısı Sefa Korkmaz tatil için geldiği memleketi Sivas'ta ayçiçeği tarlasına girerek arya söyledi, ortaya ise renkli görüntüler çıktı.

Ünlü tenordan ayçiçeği tarlasında arya

SİVAS - Ünlü opera sanatçısı Sefa Korkmaz tatil için geldiği memleketi Sivas'ta ayçiçeği tarlasına girerek arya söyledi, ortaya ise renkli görüntüler çıktı.

İtalya'nın Venedik kentindeki Teatro La Fenice Operasında kadrolu devlet sanatçısı olarak görev yapan Sivaslı Tenor Safa Korkmaz, sesiyle hayran bıraktı. Korkmaz tatil için geldiği memleketi Sivas'ta çiçek açan ayçiçeği tarlasına girerek arya yaptı. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarımsal Ar-Ge Merkezindeki ayçiçeği tarlasında arya söyleyen Korkmaz'ı tarlada inceleme yapan Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindeki Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve bazı protokol üyeleri dinledi. Sesiyle dinleyenleri kendine mest eden Korkmaz, sarı tonuyla kendine hayran bırakan ayçiçeği tarlasında güzel görüntüler oluşturdu.

Ünlü tenordan ayçiçeği tarlasında arya
Ünlü tenordan ayçiçeği tarlasında arya
Ünlü tenordan ayçiçeği tarlasında arya
Ünlü tenordan ayçiçeği tarlasında arya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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