Ünlü tekne tasarımcısı Rıza Tansu'nun şirketinin iflasına karar verildi BİRLEŞİK Arap Emirlikleri vatandaşı Mashwi Yased Bayat Al Qubaisi, 44 metrelik tekne için 5 milyon 222 bin euro ödeme yaptığı halde teknesinin imal edilip kendisine teslim edilmediğini öne sürerek yaptığı başvuru üzerine ünlü tekne tasarımcısı Süleyman Rıza Tansu'nun şirketi Tansu Deniz...

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri vatandaşı Mashwi Yased Bayat Al Qubaisi, 44 metrelik tekne için 5 milyon 222 bin euro ödeme yaptığı halde teknesinin imal edilip kendisine teslim edilmediğini öne sürerek yaptığı başvuru üzerine ünlü tekne tasarımcısı Süleyman Rıza Tansu'nun şirketi Tansu Deniz Araçları İmalatı A.Ş.'nin iflasına karar verildi. Dava dosyasına gelen bilirkişi raporunda şirketin ortaklarının 5 ay içinde şirketten 19 milyon 852 bin lira para çektiğine dikkat çekilerek, "Sayın mahkemenizce şirketin içinin hileli işlemler neticesinde boşaltıldığı kanaatine varılması halinde davalı şirketin iflasına karar verilebileceği" görüşüne yer verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Mashwi Yased Bayat Al Qubaisi, 2018 yılında İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak dava tarihindeki adıyla Tansu Deniz Araçları İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket davadan sonra isim değiştirerek Tansu Deniz Araçları İmalatı San ve Tic. A.Ş. yaptı) arasında 27 Şubat 2016 tarihinde 44 metrelik tekne Orcha isimli tekne için 7 milyon 500 bin Euro bedelli sözleşme imzalandığını, sözleşme gereği 1 Kasım 2017 tarihinde teslim edilmesi gereken teknenin teslim edilmediğini öne sürmüştü.

5 MİLYON 522 BİN EURO ÖDEME YAPILDI

Dava tarihine kadar tekne için davalı şirkete 5 milyon 522 bin Euro ödeme yaptığını, paranın büyük kısmının ödenmesine rağmen 6 ay önce teslim edilmesi gereken teknenin iskelet kısmının bitirildiği, bu nedenle kalan ödemeleri durdurduğunu öne sürüldü.Sözleşmeye göre teknenin 192 gün önce yani 1 Kasım 2017 tarihinde teslim edilmesi gerektiği ancak dava tarihine kadar teslim edilmediği hatırlatılan dava dilekçesinde, "Gecikme nedeni ile davalının her geciken gün için 1.000 Euro cezai şart ödemesi gerekir. 192 gün için 192 bin Euro cezai şart alacağımız bulunmaktadır" denilmişti.

'RIZA TANSU ŞİRKET PARALARINI YURT DIŞINA KAÇIRMAKTADIR' İDDİA EDİLMİŞTİDavalı şirketin ekonomik sıkıntı çektiği, ödediği parayı başkalarına ait tekneleri yapmak için kullandığı iddia edilen dava dilekçesinde, "Davalı ekonomik sıkıntısı yanında şirkete ait nakdi ve ayni malvarlığı, şirket yetkilisi Süleyman Rıza Tansu tarafından yurt dışına kaçırılmaktadır. Şirketin var olan aktifleri de kasıtlı olarak alacaklıların zararına olacak şekilde azaltılmaktadır. Tüm bu işlemler sonucunda tekneyi almamış olmanın yanında, parayı geri alma imkanım da kalmayacaktır. Ayrıca davalı şirket üretimi durdurmuştur" iddiasında bulunuldu.

İFLASI İSTENMİŞTİPasif varlığının aktif varlığından fazla olması, ödemelerini tatil etmesi nedeni ile davalı şirketin doğrundan iflasına karar verilmesi istenen dilekçede, tekne için ödenen 5 milyon 522 bin Euro ve cezai şart bedeli olan 192 bin Euro'nun faizi ile davalı şirketten alınarak kendisine ödenmesini talep edildi.

DOSYA BİLİRKİŞİYE YOLLANDIİstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi dosyayı bilirkişiye yolladı. Bilirkişi heyeti tarafından 9 Eylül 2019 tarihinde hazırlanan raporda davacı Mashwi Yased Bayat Al Qubaisi'nin dava tarihine kadar davalı şirkete 5 milyon 522 bin Euro ve 10 bin dolar ödeme yaptığı, şirketin de dava tarihine kadar yüzde 44'ünü tamamladığı tekne için 3 milyon 373 bin Euro harcama yaptığı belirtildi.

ORTAKLAR 5 AY İÇİNDE ŞİRKETTE 19.8 MİLYON LİRA BORÇLANMIŞLARŞirket ortaklarının 31 Aralık 2018 tarihinde şirkete 1 milyon 946 bin TL borçlu olduğu bilgisine yer verilen raporda, bu borcun takip eden 5 ay içinde 19 milyon 852 bin lira artarak 21 milyon 805 bin liraya çıktığı kaydedildi. Raporda, "Sayın mahkemenizce şirket kaynaklarının alacaklıların aleyhine olacak şekilde azaltıldığı, yani şirketin içinin hileli işlemler neticesinde boşaltıldığı kanaatine varılması halinde davalı şirketin iflasına karar verilebileceği" görüşüne yer verildi.

İFLASINA KARAR VERİLDİMahkeme, iflas davası ile alacak davasını birbirinden ayırdı. İflas davası geçtiğimiz hafta görüldü. Mahkeme, Tansu Deniz Araçları İmalatı San. ve Ticaret A.Ş.'nin 1 Temmuz 2020 tarihi saat 14.01 itibari ile iflasına karar verdi.

Kaynak: DHA