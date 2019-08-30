Ünlü tatil merkezinde kadın cinayetlerine kefenle tepki

30.08.2019 19:35

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kadın cinayetlerine tepki olarak yapılan basın açıklaması sırasında bir kadın, kanlı kefene sarılı olarak yere uzandı. Ünlü tatil merkezinden kadın cinayetlerine tepki sesleri yükselirken, basın açıklamasını "Mikrop Hikmet" lakabıyla tanınan İzmirli sanatçı Hikmet Durmuş yaptı.

Her yıl gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri çeken "Mikrop Hikmet" lakaplı Hikmet Durmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen günübirlik gezi teknesi turu öncesinde, Çeşme sahilinde tura katılan tatilcilerle birlikte kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Durmuş ve beraberindekiler, "Ölmek istemiyorum" çığlığıyla hafızalara kazınan ve cinayete kurban giden Emine Bulut'a ve tüm kadın cinayetlerine dikkat çekmek için bir basın açıklaması yaptı.

BİR KADIN KEFENLE YERE UZANDI

Bir kadının kanlı kefene sarılarak yere uzandığı basın açıklaması sırasında çok sayıda kadın da kadın cinayetlerine karşı çeşitli sloganların yazıldığı pankartlarla ve attıkları sloganlarla farkındalık oluşturmaya çalıştı. Kadınların attıkları çeşitli sloganlar arasında basın açıklaması yapan, Mikrop Hikmet, "Her ne sebeple olursa olsun, kadına şiddeti, kadın cinayetlerini, şiddetle kınıyoruz. İslam da, insanlık da buna asla saygı göstermez ve kesinlikle karşıdır. Özgecan Aslan cinayetinden sonra gelişen toplumsal reaksiyonun benzerini şimdi görüyoruz. Farklı kuşaklardaki kadınlar, ya işkence görüyor, ya da öldürülüyor. 'Bu zulmün nasıl, ne şekilde durdurabiliriz?' arayışı içerisindeyiz. Emine Bulut, 'Ölmek istemiyorum' diye bağırdı; yüzümüze, gözümüze baka baka. Hemen yanındaki evladı ise, 'Anne ölme' diye bağırdı. İkisi de gözlerimize baktı; çünkü kameralar karşısındaydılar. Gözümüze bakarak, 'Erkek şiddeti, eski kocam beni öldürüyor' dedi ve hiç kimse bir şey yapamadı. Bu acı olay hepimizin içine işledi. Toplum vicdanı ayakta. Herkes öfkeli ve üzgün. Bu nedenle toplumun her kesiminden kadının ve bu duyarlılığa sahip olan erkeğin desteğine de ihtiyaç vardır" diye konuştu.

Mikrop Hikmet, "Ben İzmirli bir sanatçı olarak, bütün dünyaya haykırmak istiyorum ve kadın cinayetlerini yuhalıyorum. Aileler erkek çocuklara bir üstünlük yükleyemez. Kuvvet anlamında erkek güçlü olabilir; fakat birçok noktada kadının üstünlüğü daha fazladır. Bu nedenle kadın cinayetlerinin dönüm noktası olan Emine Bulut, şuanda simgesel olarak burada yerde yatıyor. Onu katleden zihniyetler sadece 3-5 yılla cezalandırılmamalıdır. Ağırlaştırılmış müebbetin yasayla kontrol altına alınması gerekir. Siyasilerin bu konuda ortak görüşle hareket ederek, meclisten bir yasa çıkarması gerekir. Emine Bulut kanlar içinde ölürken, evladının psikolojisi bozulurken o çocuğun geleceği ne olacak? Bütün kadınların yüzü asık. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Meclisten bu konuda bir yasa çıkararak bize bir bayram sevinci daha yaşatın" diyerek açıklamasını tamamladı.

(Muhammet İsa Atagöz/İHA)

Kaynak: İHA