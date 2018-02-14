Ünlü Markette Skandal! İki Çalışan Ofiste İlişkiye Girdi, Bir Başkası Gizlice Kameraya Kaydetti
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Ünlü Markette Skandal! İki Çalışan Ofiste İlişkiye Girdi, Bir Başkası Gizlice Kameraya Kaydetti

Ünlü süpermarket zinciri Tesco'nun İngiltere'de bulunan bir şubesinde çalışan iki genç, mağazanın arka kısmında bulunan ofislerden birinde sevişmeye başladı, o anlar başka bir çalışan tarafından gizlice kayda alındı.

Ünlü Markette Skandal! İki Çalışan Ofiste İlişkiye Girdi, Bir Başkası Gizlice Kameraya Kaydetti

İngiltere'nin East Anglia bölgesinde bulunan Tesco mağazasının iki çalışanı ofisin arka kısmında bulunan bir odada sevişti, o anlar mağazanın başka bir çalışanı tarafından kaydedilerek internete koyuldu.

KİMSE GÖRMEZ SANDILAR AMA BAŞKA BİR ÇALIŞANA YAKALANDILAR

Çift kimsenin kendilerini göremeyeceğini düşündükleri marketin arka ofisinde ilişkiye girerlerken kimsenin kendilerini göremeyeceğini düşünmüşlerdi. Ses ve gürültüye gelen bir başka çalışan gördüğü manzara karşısında şoke olurken o anları da kameraya kaydetti.

ÜNLÜ FİRMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ünlü süpermarket zincirinin şubesinde olanlar internette yayılınca büyük olay yarattı. Ofiste bir şeyler döndüğünü anlayan çalışanın odaya göz atmak istemesiyle kameralara yakalanan çift uzun süre olayın farkında varmadı.

Bir Tesco sözcüsü: "Bu konuyu ciddiye alarak derhal soruşturma başlattık" açıklamasında bulundu.

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