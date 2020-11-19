Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim

19.11.2020 22:48 | Son Güncelleme: 19.11.2020 23:10

Ünlü sunucu Öykü Serter, uzun süre evli bir erkekle birlikte olduğunu itiraf edip "Bu yuva yıkmak gibi bir durum muydu? Hayır, benden önce de o yuvada defalarca yaşanmış ilişkiler vardı" dedi.

Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz YouTube kanalının Gör Beni serisinde Öykü Serter, kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Bir dönem Kargo grubunun solisti Koray Candemir ile fırtınalı bir aşk yaşayan Öykü Serter, evli bir erkekle uzun süren bir ilişki yaşadığını itiraf etti.

"ÇOK AŞIK OLMUŞTUM"

Ünlü sunucu Öykü Serter, uzun süre evli bir erkekle birlikte olduğunu itiraf etti. Serter, "Medeni durumu ilişki yaşamaya müsait olmayan bir erkekle çok uzun süre birlikte oldum ama yuva yıkan kadın değilim. Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce yaşanmış ilişkiler vardı. Çok aşık olmuştum. Keşke bir yuvam olsa çocuğum olsa diye hayaller kuran bir kadındım ama bu hayal balonunu patlatıp yaşananları arkamda bırakıp gittim" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim
Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim
Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim
Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim
Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim

İlgili Haberler

Öykü Serter kimdir, kaç yaşında? Öykü Serter evlilik konusunda ne dedi?
Öykü Serter kimdir, kaç yaşında? Öykü Serter evlilik konusunda ne dedi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Berat Albayrak Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz Berk Oktay Öykü Karayel
Spor Ozan Tufan Ozan Kabak Samet Aybaba Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Faiz Medya Kasım Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 23:12:27. #1.15#
title