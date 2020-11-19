Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim

Ünlü sunucu Öykü Serter, uzun süre evli bir erkekle birlikte olduğunu itiraf edip "Bu yuva yıkmak gibi bir durum muydu? Hayır, benden önce de o yuvada defalarca yaşanmış ilişkiler vardı" dedi.

Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz YouTube kanalının Gör Beni serisinde Öykü Serter, kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Bir dönem Kargo grubunun solisti Koray Candemir ile fırtınalı bir aşk yaşayan Öykü Serter, evli bir erkekle uzun süren bir ilişki yaşadığını itiraf etti.

"ÇOK AŞIK OLMUŞTUM"

Ünlü sunucu Öykü Serter, uzun süre evli bir erkekle birlikte olduğunu itiraf etti. Serter, "Medeni durumu ilişki yaşamaya müsait olmayan bir erkekle çok uzun süre birlikte oldum ama yuva yıkan kadın değilim. Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce yaşanmış ilişkiler vardı. Çok aşık olmuştum. Keşke bir yuvam olsa çocuğum olsa diye hayaller kuran bir kadındım ama bu hayal balonunu patlatıp yaşananları arkamda bırakıp gittim" ifadelerini kullandı.