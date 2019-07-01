Ünlü sunucu Anka'ya hayran kaldı

Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ni ziyaret eden ünlü sunucu ve Psikolog Yelda Başaran hastaneye hayran kaldı.

Ünlü sunucu ve Psikolog Yelda Başaran ile Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya, Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ni ziyaret etti. Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram tarafından karşılanan Başaran ve Sırakaya hastaneyi gezerek hastanede verilen hizmetlerle ilgili detaylı bilgi aldı.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ni çok beğendiğini belirten Yelda Başaran, "Alt yapısı ve donanımı ile modern ve standartların üzerinde bir hastane olmuş. Gaziantep'e böyle bir yatırım yapılması çok önemli. İnsanlar eskiden sağlık hizmeti almak için genelde büyük şehirleri tercih ediyordu. Ancak bu durum zamanla farklılaştı. Bunda böyle modern hastanelerin olmasının rolü çok fazla. Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne sadece Türkiye'den değil, yurt dışından gelen hasta sayısı oldukça fazla. Gaziantepliler bu konuda çok şanslı. Gaziantep Özel Anka Hastanesi 5 yıldızlı otel konforunda. Allah kimseyi hasta etmesin ama böyle bir hastaneye her ilde kesinlikle ihtiyaç var" dedi.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Uzman Dr.Av. Cengiz Bayram ise, "Sadece Türkiye'den değil dünyanın birçok ülkesinden sağlık sorunlarına çare arayan hastalar artık Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne geliyor ve sorunlarına çare bularak ülkelerine dönüyor. Hastanemizin kısa sürede uluslararası hastalara hizmet verebilecek seviyeye ulaşması bizleri hem mutlu ediyor hem gururlandırıyor. En büyük isteğimiz Gaziantep'i sağlık turizmi merkezi haline getirmek" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu ve psikolog Başaran ve Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Sırakaya aynı zamanda sokak hayvanlarının tedavisi ve bakımını ücretsiz olarak gerçekleştiren Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'nin kurucusu olan Dr. Av. Cengiz Bayram'ı sokak hayvanlarının korunması konusunda gösterdikleri hassasiyet ve çaba nedeniyle de takdir etti.

Başaran ve Sırakaya ziyaret sonunda kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı Dr. Av. Bayram'a teşekkürlerini sundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA