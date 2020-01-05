Ünlü spiker Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti.
Ekranların sevilen haber spikeri Nazlı Çelik'in bir süredir tedavi gören babası Yücel Çelik bu sabah hayata veda etti.
Star Haber Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu Nazlı Çelik, bu sabah hayatının en acı haberini aldı. Ünlü sunucunun babası Yücel Çelik vefat etti.
19 YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU
Yücel Çelik 19 yıldır üç ayrı kanserle mücadele etmişti. Başarılı spiker Nazlı Çelik, yaptığı bir röportajında güçlü olma sebebini babasına bağlamıştı.
"GÜÇLÜ OLMA SEBEBİM DEMİŞTİ"
Çelik, anne babasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşıp altına şunları yazmıştı: "İnsan en yakın beş arkadaşının ortalamasıdır derler, ama en çok da anne babasının toplamıdır... Allah'a bin kere şükrediyorum böyle güzel bir anne babanın evladıyım... 46 yılını göz göze, diz dize geçirmiş, sevgiyi saygıyla beslemiş, nefes olmuşlar onlar birbirlerine. Mücadeleci bu adama, yıllardır gözü gibi bakıyor benim güzel annem. Sevgileri daim olsun... İyi ki ama iyi ki varlar... "
YÜCEL ÇELİK KİMDİR?
5 Ocak Pazar sabahı hayata gözlerini yuman Yücel Çelik, iş dünyasında tanınmış birisiydi. 1935 yılında dünyaya gelen baba Çelik, Ankara Üniversitesi mezunudur. Ziraat Bankası'nda çalışan, Doğuş Grubu'nda da yönetim kurulu üyeliği görevleri yapan Yücel Çelik, çeşitli bankalarda da yönetim kurullarında yer almıştı.
Haber Videosu: Ünlü spiker Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti.
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Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun. Basiniz sagolsun Nazlı hanım.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin . Ne kadar düzgün bir adam olduğunu , Nasıl bir evlat yetiştirdiğinden az çok anlıyorum. Böyle aslan gibi bir kız evlat yetiştirdiği içinde helal olsun diyorum . Mekanı cennet olsun .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallahCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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başınız sağolsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Mekanı cennet olsun başın sağolsun cesur yürekli Nazlı hanımCevap Yaz 6 Yayından Kaldır