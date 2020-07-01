Ünlü söz yazarın oğlu şarkıcı oldu
Müzik sektörünün efsaneleşmiş şarkılarının söz yazarı Aşkın Tuna'nın oğlu Tunacan Tuna ilk single çalışması 'Suni Teneffüs'ü müzikseverlerin beğenisine sundu.
01.07.2020 22:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:53
Müzik sektörünün efsaneleşmiş şarkılarının söz yazarı Aşkın Tuna'nın oğlu Tunacan Tuna ilk single çalışması 'Suni Teneffüs'ü müzikseverlerin beğenisine sundu. Renkli kişiliği ve farklı tarzıyla müzik sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Tunacan, 'Suni Teneffüs'le ezber bozacak.
Kaynak: Snob Magazin