Ünlü Senarist Güliz Kucur, Komşularıyla Karakolluk Oldu
Süper Baba, İkinci Bahar, Aliye gibi izlenme rekorları kıran dizilere imza atan Güliz Kucur, Kuşadası'ndaki 3 komşusu ile karakolluk oldu. Komşuları, "Tehlike altındayız. Ne yapacağı belli değil" dedi
Türkiye'deki reyting rekorları kıran 'Süper Baba', 'İkinci Bahar', 'Aliye', 'Deli Yürek', 'Yabancı Damat' gibi birçok diziye imza atan senarist Güliz Kucur, Kuşadası'ndaki 3 komşusuyla karakolluk oldu. Problem yaşadıklarını iddia eden komşuları İsmet-Hülya Yalçın, "Huzurumuz kalmadı. Davacı olacağız" diyerek Kucur'dan şikayetçi oldu.
"ABUK SUBUK ŞEYLER SÖYLEDİ"
Yeni Asır'ın haberine göre; Kucur'un babasıyla aynı sitede komşu olduklarını söyleyen İsmet Yalçın, "Ailesinin bir sorunu vardı, komşu olarak yardımcı oldum. Ardından ailece görüşmeye başladık. Daha sonra abuk subuk şeyler söyledi. Eşimle birlikte görüşmeme kararı verdik. Ne olduysa ondan sonra oldu" dedi.
"TEHLİKE ALTINDAYIZ NE YAPACAĞI BELLİ DEĞİL"
Ünlü senaristin tedavi görmesi gerektiğini belirten Yalçın, "Hastanede psikiyatri servisine gitti. Doktor imza karşılığı bıraktı. Büyük sorunları var, tedavi olması lazım. Misafirlerimiz geliyor, onları bile rahatsız ediyor. Perişan olduk, huzurumuz kalmadı. Benden de şikayetçi olmuş. Neymiş, taciz ediyormuşum. Böyle şey olur mu? Ben ailemle yaşayan birisiyim. Hayatı bize dar etti. Karakolda şikayetçi oldum. Bayramdan sonra dava açacağım" diye konuştu. Yalçın, "Benimle birlikte üç aile daha dava açacak. Polisler bile bıktı. Bir gün evinde bir olay yaşadı, misafirleriyle karakola götürdük. Orayı da birbirine kattı. Tehlike altındayız, ne yapacağı belli değil" dedi.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU
Güliz Kucur, Daha önce de İstanbul Şişli'de rezidans dairesinden atlayarak intihar etmek istemiş, Kucur'u temizlik görevlileri son anda kurtarmıştı.
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Dün gece bunun köpeği güya elinden firlamis annemi ısırdı diş izleri arka bacagındaydı gece 11 gibi hastaneye gittik.kopegin kuduz aşısı varmış anneme sadece tetanoz ve pansuman yapıldı.bir özür bile dilenmedi.annem 73 taşında aşırı korku ile başka problemlerde olabilirdi.sitemiz bu kişiden ve köpeğinden çok şikayetçiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tek çözüm böyle insaların deli deli görünce çomağını saklarmış ya o hesap ...dayak cennetten çıma derler ya bazen gerekir net çözüm diye düşünüyorum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Zaten herkes hemen deli damgasını vurmayı bilir, çare olmayı değil...Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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o diizleri tek başına yazmadı 5 kişi daha vardı ekip işiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Dünyanın enkötü şeyi manyakla uğraşmaya mecbur kalmak Allah yardımcıları olsunCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır