Ünlü Senarist Güliz Kucur, Komşularıyla Karakolluk Oldu

Türkiye'deki reyting rekorları kıran 'Süper Baba', 'İkinci Bahar', 'Aliye', 'Deli Yürek', 'Yabancı Damat' gibi birçok diziye imza atan senarist Güliz Kucur, Kuşadası'ndaki 3 komşusuyla karakolluk oldu. Problem yaşadıklarını iddia eden komşuları İsmet-Hülya Yalçın, "Huzurumuz kalmadı. Davacı olacağız" diyerek Kucur'dan şikayetçi oldu.

"ABUK SUBUK ŞEYLER SÖYLEDİ"

Yeni Asır'ın haberine göre; Kucur'un babasıyla aynı sitede komşu olduklarını söyleyen İsmet Yalçın, "Ailesinin bir sorunu vardı, komşu olarak yardımcı oldum. Ardından ailece görüşmeye başladık. Daha sonra abuk subuk şeyler söyledi. Eşimle birlikte görüşmeme kararı verdik. Ne olduysa ondan sonra oldu" dedi.

"TEHLİKE ALTINDAYIZ NE YAPACAĞI BELLİ DEĞİL"

Ünlü senaristin tedavi görmesi gerektiğini belirten Yalçın, "Hastanede psikiyatri servisine gitti. Doktor imza karşılığı bıraktı. Büyük sorunları var, tedavi olması lazım. Misafirlerimiz geliyor, onları bile rahatsız ediyor. Perişan olduk, huzurumuz kalmadı. Benden de şikayetçi olmuş. Neymiş, taciz ediyormuşum. Böyle şey olur mu? Ben ailemle yaşayan birisiyim. Hayatı bize dar etti. Karakolda şikayetçi oldum. Bayramdan sonra dava açacağım" diye konuştu. Yalçın, "Benimle birlikte üç aile daha dava açacak. Polisler bile bıktı. Bir gün evinde bir olay yaşadı, misafirleriyle karakola götürdük. Orayı da birbirine kattı. Tehlike altındayız, ne yapacağı belli değil" dedi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Güliz Kucur, Daha önce de İstanbul Şişli'de rezidans dairesinden atlayarak intihar etmek istemiş, Kucur'u temizlik görevlileri son anda kurtarmıştı.