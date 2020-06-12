Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
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Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Başarısı Türkiye sınırını aşan abisi Nusret Gökçe ile çalışan Özgür Gökçe, sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait aile fotoğrafını paylaştı. İki kardeşin birbirine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

12.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:33

Salt bae hareketiyle dünya çapında tanınan Nusret Gökçe'nin kendisi gibi restoran işleten kardeşi Özgür Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Instagram hesabından abisiyle çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafını paylaşan Gökçe'nin gönderisinin altına "Kardeş değil ikiz gibisiniz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Abisiyle ünü dünya çapına ulaşmasına rağmen şükretmeyi asla bırakmadıklarını söyleyen Özgür Gökçe'nin aile fotoğrafı sosyal medya hesabında en çok beğenilen paylaşımlar biri oldu.

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

"ŞÖHRETİMİZ ALLAH KATINDA OLSUN"

Nusret Gökçe ile aynı işi yapmasına rağmen çok göz önünde olmayı tercih etmeyen Özgür Gökçe, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Biz sadece işimizi iyi yapalım, bizim şöhretimiz Allah katında olsun yeter. Şan şöhret gelir geçer, baki kalan yaptığımız güzelliklerdir" diyerek mütevazi tavrıyla gönülleri fethetmişti.

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
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