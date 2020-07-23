Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
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Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti

"MasterChef Türkiye 2020" programında jüri üyesi olan Mehmet Yalçınkaya'nın babası, hayata gözlerini yumdu.

23.07.2020 14:34 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:08

Bir süredir Bolu'da tedavi gören "Masterchef Türkiye" programının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya, hayatını kaybetti.

"BÜYÜK ÇINARIMI KAYBETTİM"

Ünlü şef acı haberi sosyal medya hesabından "Babamı, arkadaşımı, büyük çınarımı kaybettim. Dua istiyorum hepinizden" mesajıyla duyurdu.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti

MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞ YAPILMASINI RİCA ETTİ

Seyfettin Yalçınkaya'nın cenazesi Bolu'da Yenigüney Cami'nden yarın öğle namazına müteakip kaldırılacak. Mehmet Yalçınkaya, babasının cenazesi için çelenk gönderilmesi yerine Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunulmasını rica etti.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti

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Haber Yorumları (5)
MUSA: allah cc rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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2322: BAŞINIZ SAĞ OLSUN MEHMET ŞEF BABANIZA ALLAHTAN RAHMET KALANLARA SABIR DİLİYORUM.
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PAŞALI: Allah rahmetiyle muamele eylesin. Ruhu şad mekanı cennet olsun inşallah.
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