Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı, herkes Latif Doğan'a benzetti

MasterChef Türkiye'nin asabi jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. Yalçınkaya'nın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken birçok kişi ünlü şefin gençlik halini Latif Doğan'a benzetti.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye, geçtiğimiz haftalarda final yaptı. Yarışmadaki agresif tavırlarıyla tanınan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan şef Mehmet Yalçınkaya, paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

ÜNLÜ TÜRKÜCÜYE BENZETİLDİ

Instagram hesabında 1,1 milyon takipçisi bulunan ünlü şef, geçtiğimiz gün "Hey gidi günler. Hey gidi günler diyenler kimler?" notuyla gençlik fotoğrafını yayınladı. Bıyıklı ve zayıf haliyle dikkat çeken Yalçınkaya'nın paylaşımı 80 binden fazla beğeni alırken takipçileri "Maşallah, zaman sizi korumuş" yorumunu yaptı.

Mehmet Yalçınkaya'nın paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü şefin bıyıklı halini türkücü Latif Doğan'a benzetti.