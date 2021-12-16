Ünlü şarkıcının oğlu büyüdü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Yoğun konser maratonuna başlayan sanatçı, "Belgin Grboviç'e yaptırdığım kıyafeti çok ünlü bir sanatçı giydi. O yüzden binlerce TL'lik kumaş çöpe gitti. O nedenle Semih Doğruer'e geldim" dedi.

"OĞLUM BÜYÜDÜ"

Yeni yılda da konserlerine devam edeceğini söyleyen Nadide Sultan, "Oğlum Kaan büyüdü artık. Koşturmalarımız başladı" diye konuştu.

2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenen şarkıcı Nadide Sultan, 2018 yılında annelik sevinci yaşamıştı.

Nadide Sultan'ın oğlu Kaan'ı ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

FİT KALMASININ SIRRINI AÇIKLADI

Sanatçı, "Bu kadar fit kalmanızın sırrı nedir?" sorusuna, "Ben genelde Nadide diyetlerine uyuyorum" cevabını vererek espri yaptı.

NADİDE SULTAN KİMDİR?

Nadide Sultan Yonat, ya da bilinen adıyla Nadide Sultan, 15 Kasım 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Konya'lıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra, yüksek lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünde tamamlamıştır.

MÜZİK KARİYERİ

Lise yıllarında Üsküdar Musiki Cemiyetine devam eden, ardından da Marmara Musiki Cemiyeti ve kanun derslerine devam eden Nadide Sultan, liseden sonra kurdukları müzik grubu ile, değişik mekanlarda şarkı söylemiş, Emel Sayın, Ajda Pekkan, Sibel Can, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek gibi sanatçılara da vokal yapmıştır.

EVLİLİĞİ

Bugüne kadar yedi albümü bulunan sanatçı ayrıca Çifte Bela ve Yapma Diyorum adlı televizyon dizilerinde oynamış, Ispanaktan Nağmeler adlı sinema filminde ve Bodrum Hakimi TV filminde rol almıştır. Ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile 16 Ağustos 2014'te evlenen Nadide Sultan'ın bu evlilikten Kaan isimli bir oğlu vardır.