Ünlü şarkıcıdan şok itiraf: 'Stüdyoda defalarca tecavüze uğradım'
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Ünlü şarkıcıdan şok itiraf: 'Stüdyoda defalarca tecavüze uğradım'

Ünlü şarkıcıdan şok itiraf: 'Stüdyoda defalarca tecavüze uğradım'
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga (35), yıllar önce tecavüze uğradığını açıkladı. Gaga, "Henüz 19 yaşımdayken tecavüze uğradım. O kişi bana stüdyoda defalarca tecavüz etti" dedi. İşte Lady Gaga'nın şok eden açıklamaları...

Lady Gaga, Prens Harry ve Oprah Winfrey'in beraber hazırladığı "The Me You Can't See" (Göremediğin Ben) isimli programın ilk konuğu oldu. Şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşındayken uğradığı tecavüz sonrası yaşadığı kötü günleri anlattı.

"HAMİLE KALDIM"

Aylarca aynı kişi tarafından istismar edildiğini söyleyen Lady Gaga "Sürekli kustuğum ve rahatsız olduğum için hamile halimde beni ailemin evinin yolunda bıraktı" ifadelerini kullandı.

Gaga, "19 yaşındaydım ve sektörün içindeydim. Bir yapımcı bana 'Kıyafetlerini çıkar' dedi. 'Hayır' dedim ve gittim. Onlar bana, tüm müzik kayıtlarımı yakacaklarını söylediler ve durmadılar. Bana sormayı bırakmadı ve ben dondum kaldım. Hatırlayamıyorum" dedi.

"SİSTEM ÇOK İSTİSMARCI"

Ağlayarak yaşadıklarını anlatan ve müzik yapımcısının ismini vermeyeceğini söyleyen Gaga "MeToo hareketini anlıyorum. İnsanların anlatarak rahatladığını anlıyorum ama ben öyle değilim. Ben bu insanla asla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Sistem çok istismarcı ve tehlikeli" dedi.

"ACI HİSSETİM, SONRA UYUŞTUM"

Lady Gaga, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi vücudumu hissedemiyordum. Önce tam anlamıyla acı hissettim, sonra uyuştum. Sonra haftalarca hasta oldum. Anladım ki yaşadığım acı, o kişinin beni kustuğum ve hasta olduğum için hamile bir şekilde ailemin evinin yolundaki bir köşede bıraktığı acıyla aynıydı. Aylarca o stüdyonun içinde kilitli bir şekilde istismara uğramıştım."

Ünlü şarkıcıdan şok itiraf: 'Stüdyoda defalarca tecavüze uğradım'
Ünlü şarkıcıdan şok itiraf: 'Stüdyoda defalarca tecavüze uğradım'
Ünlü şarkıcıdan şok itiraf: 'Stüdyoda defalarca tecavüze uğradım'

Kaynak: Snob Magazin

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