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Ünlü şarkıcıdan şaşırtan açıklama: 2022 yılında dinleneceğim

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan açıklama: 2022 yılında dinleneceğim
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yaşar, "2022 yılında bir süre dinleneceğim" dedi. İşte detaylar....

Yaklaşan yeni yıl sahnesi öncesi son hazırlıkları için alışverişe çıkan güzel şarkıcı, "Yeni yılı sahnede şarkı söyleyerek karşılacağım. Bu yıl Kıbrıs'ta sahne alıyorum. Umarım hepimiz için güzel, sağlıklı ve huzur dolu bir yıl olur" açıklamasında bulundu.

DİNLENECEĞİNİ DUYURDU

2022 yılında bir süre dinleneceğini söyleyen Ebru Yaşar, "Yeni şarkımız 'İçime Ata Ata' gayet güzel tepkiler ve geri dönüşler aldı. İzlenme ve dinlenme oranları oldukça yüksek. Artık önümüzdeki yıl bir süre dinlenmek istiyorum." dedi.

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan açıklama: 2022 yılında dinleneceğim

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