Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
Kendini spora veren ve hayli zayıf görüntüsüyle dikkat çeken şarkıcı Cemre Kemer, Seyşeller tatili sırasında takipçilerinden gelen eleştirilere cevap verdi.
Uzun zamandır Emir Medina ile aşk yaşayan Cemre Kemer, sevgilisiyle birlikte Seyşel Adaları'na tatile gitti. Sosyal medyada tatil fotoğraflarını yayınlayan Cemre Kemer'e takipçileri yüzlerce yorum gönderdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcıyı fit ve sağlıklı bulurken, bazıları ise "Çok zayıfsın", "Biraz kilo al" şeklinde yorumlarda bulundu.
TAKİPÇİLERİ PAYLAŞIMLARA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan 34 yaşındaki şarkıcının paylaşımlarına ilgi büyük oldu.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAYINLADI
Çok zayıf olduğuna dair eleştirilerden dert yanan Kemer, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
"BEN BÖYLEYİM"
34 yaşındaki güzel, "Ben kendimi bildim bileli aynı kilodayım. İki yukarı, iki aşağı okulda bale öğrencisiyken de bu böyleydi" ifadelerini kullandı.
"İki sene evvel kortizon kullanarak uzun bir tedavi oldum, yine almadım. Ortalama 17 yıldır. Beğensinler, beğenmesinler hiç problem değil. Sağlığım yerinde, kan tahlillerim gayet iyi, ben buyum."
Haber Videosu: Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
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Ayşegül sanki dünya güzelisin!Havandan geçilmiyordu bugün?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sen kimsin la, ismimi nerden biliyorsun?Yayından Kaldır
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Ne bugünü her gün öyle her güünYayından Kaldır
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Keşke bende bunun gibi zayıflayabilsem, ama su içsem yarıyor, 90 kilonun altına bir türlü inemiyorum, boyumda kısa olduğu için daha tombul görünüyorum, annem çok lezzetli yemekler yapar benim, eee haliyle bende dayanamayıp habire atıştırıyorum. :)))))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Amma konuştun be car car carYayından Kaldır
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Sen busun işte, insan müsveddesiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Keşke bende bunun gibi zayıflayabilsem, ama su içsem yarıyor, 90 kilonun altına bir türlü inemiyorum, boyumda kısa olduğu için daha tombul görünüyorum, annem çok lezzetli yemekler yapar benim, eee haliyle bende dayanamayıp habire yiyorum. :)))))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Nesin sen, sen de insan mısınCevap Yaz Yayından Kaldır
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tahta gibiCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Balık etli olmak, daha güzel bence... :)Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır