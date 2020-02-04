: Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi

04.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:12

Uzun zamandır Emir Medina ile aşk yaşayan Cemre Kemer, sevgilisiyle birlikte Seyşel Adaları'na tatile gitti. Sosyal medyada tatil fotoğraflarını yayınlayan Cemre Kemer'e takipçileri yüzlerce yorum gönderdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcıyı fit ve sağlıklı bulurken, bazıları ise "Çok zayıfsın", "Biraz kilo al" şeklinde yorumlarda bulundu.

TAKİPÇİLERİ PAYLAŞIMLARA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan 34 yaşındaki şarkıcının paylaşımlarına ilgi büyük oldu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAYINLADI

Çok zayıf olduğuna dair eleştirilerden dert yanan Kemer, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

"BEN BÖYLEYİM"

34 yaşındaki güzel, "Ben kendimi bildim bileli aynı kilodayım. İki yukarı, iki aşağı okulda bale öğrencisiyken de bu böyleydi" ifadelerini kullandı.

"İki sene evvel kortizon kullanarak uzun bir tedavi oldum, yine almadım. Ortalama 17 yıldır. Beğensinler, beğenmesinler hiç problem değil. Sağlığım yerinde, kan tahlillerim gayet iyi, ben buyum."

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