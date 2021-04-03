Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı

Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Songül Karlı, bu sefer de bornozlu pozlarını paylaştı. Koronavirüs tedbirlerine uyarak evinde vakit geçiren Karlı'nın bir fotoğrafta verdiği göğüs dekoltesi dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde ekranlara geri döneceğinin müjdesini veren Songül Karlı, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yayınladığı pozlarla yine gündemden düşmedi. Instagram'da 400 bin kişinin takip ettiği Karlı son olarak bornozlu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

YİNE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Fransızca "Bütün çiçekleri kesebilirsin ama baharın gelmesini durduramazsın" notunu yazan şarkıcı, camın önünde bornozluyla poz verdi. Peş peşe iki poz paylaşan Karlı'nın bir karesinde göğsünü açması da takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ünlü şarkıcının pozları kısa sürede birçok yorum ve beğeni aldı.

Karlı çok beğendiği bornozlu pozlarından birini de Instagram hesabının profil fotoğrafı olarak ayarladı.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen Songül Karlı, hayranlarına ekranlara geri döneceğinin müjdesini vermişti. Bu gelişme sonrası kendini spora veren Karlı, imajını değiştirmeyi de ihmal etmedi. Hem saçını hem de kaşını değiştiren ünlü şarkıcı, yeni imajını sosyal medya hesabından hayranlarının beğenisine sundu.