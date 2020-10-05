Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor
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Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor

05.10.2020 08:05 | Son Güncelleme: 05.10.2020 08:20

Şimdilerde eşi Hazer Amani ile Gökova'da tatil yapan şarkıcı Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından bikinili tekne pozunu paylaştı. Şarkıcının paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

Gökova körfezinde tekne tatili yapan Sıla Gençoğlu, arkadaşlarıyla keyifli anlar geçiriyor. Sıla, leopar desenli bikinisiyle verdiği pozu "Gökova'nın selamı var" notuyla Instagram hesabından yayınladı.

ÜNLÜ İSİMLER HAYRAN KALDI

Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken eşi Hazer Amani ateş emojisi koydu. Gonca Vuslateri, Şükran Ovalı ve Şeyda Coşkun gibi isimler de Sıla'nın paylaşımına sessiz kalamadı.

İşte Sıla'nın çok konuşulan bikinili pozu:

Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor
Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor
Haber Yorumları (1)
ÇİKO: Soyunana hep destek tam destek. Yaşasın nudizm....
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