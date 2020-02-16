Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
Sıla, "Yaralım" şarkısında düet yaptığı Nükhet Duru'nun albüm lansmanına katıldı. Ünlü şarkıcı lansmanda gelen sorular üzerine, hamile olduğu iddialarını yanıtladı.
Ünlü şef Hazar Amani ile dünya evine giren Sıla, Nilüfer'in albüm lansmanına katıldı ve gelen hamilelik sorularını yanıtladı.
HAMİLELİK İDDİALARINA YANIT
Ünlü şarkıcı, 13 Ocak'ta nikah masasına oturduğu şef aşçı Hazer Amani ile evliliğinin çok iyi gittiğini söyledi. Özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini her fırsatta dile getiren Sıla, hayatının en mutlu dönemini yaşadığını söyledi.
Sıla muhabirlerin 2 aydır hamile olduğu iddialarını sorması üzerine, hamilelik iddialarını yalanladı.
KONSERİNİ İPTAL ETTİ
Öte yandan hamile olduğu konuşulan Sıla, Sevgililer Günü'nde Ankara'da vereceği konserini sağlık sorunları nedeniyle son anda iptal etti.