Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı

Şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran pop şarkıcısı Nez, imaj değişikliğine giderek saçlarını kazıttı. Son haliyle sevenlerini korkutan şarkıcı, yeni bir albüm çalışması için imaj değişikliğine gittiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yıllar önce şarkı ve danslarıyla adından sıkça söz ettiren Nez Yazıcı, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. 1 buçuk yıldır tenis antrenörü Gökhan Köksel ile aşk yaşayan şarkıcı radikal bir karar alarak imaj değişikliğine gitti.

SAÇLARINI KAZITTI

Önceki gün Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silen şarkıcı, saçlarını kazıttı. Yeni imajını Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan Nez, herkesi şaşkına çevirdi. İmajı hakkında bir çok mesaj alan şarkıcı, "Hayır sevgilimden ayrılmadım. Şükür bir sağlık problemim yok. Evet çok mutluyum ve isteyerek yaptım. Hayır depresyona girmedim tam tersi çok mutlu ve sağlıklıyım" dedi.

YENİ ALBÜM İÇİM İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Yaşadığı değişim sonrası Snob Magazin'e konuşan ünlü isim, "Kötü bir durum söz konusu değil. Yeni albüm için imaj değişikliğine gittim. 2021 yılında sürpriz proje ile sevenlerimle buluşacağım" ifadelerini kullandı.