Ünlü şarkıcı köpekleri için gecelik 40'ar euro konaklama bedeli ödedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü şarkıcı köpekleri için gecelik 40'ar euro konaklama bedeli ödedi

Ünlü şarkıcı köpekleri için gecelik 40'ar euro konaklama bedeli ödedi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Bodrum'da geceliği 500 euro'luk otele iki köpekleriyle gitti. Başarılı müzisyen, çıkışta köpekleri için gecelik 40'ar euro konaklama bedeli ödedi. Trajikomik olay, Bodrum'daki 'kazık' tarihine geçti!

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Fahiş fiyatlarıyla bu sezona hızlı bir giriş yapan Bodrum, trajikomik bir ücretlendirmeye ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz haftalarda tatil için Türkbükü'ndeki bir otele giden Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, çıkışta ilginç bir faturayla karşılaştı. Geceliği 500 euro'luk yani yaklaşık 5 bin TL'lik otellerinde 4 gün konaklayan gözde çiftin yanında iki köpeği de vardı. Çıkış işlemlerini yapan başarılı müzisyen, minicik köpeklerine gecelik 40'ar euro konaklama parası yazıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Otelde dört gece konaklayan iki köpeği için 320 euro yani yaklaşık 3.250 TL ödeyen Sinan Akçıl, bu fiyat politikası karşısında ise gülmekle yetindi. Bu arada minicik köpeğe gecelik 40 euro konaklama bedeli alan otelde; 400 TL karşılığında sadece odaya mama ve su kabı içi boş olarak konuluyor! Hayvan dostu ikili, çıktıkları her tatilde köpeklerini yanlarından ayırmıyor.

Ünlü şarkıcı köpekleri için gecelik 40'ar euro konaklama bedeli ödedi
Ünlü şarkıcı köpekleri için gecelik 40'ar euro konaklama bedeli ödedi

Kaynak: Snob Magazin

Yönetmen Sinan Çetin, arkadaşlarının yanında ulu orta soyunarak üstünü değiştirdi
Yönetmen Sinan Çetin, arkadaşlarının yanında ulu orta soyunarak üstünü değiştirdi
Beren Saat'in giydiği siyah mayonun satışları patladı
Beren Saat'in giydiği siyah mayonun satışları patladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Angela Merkel Boris Johnson Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Şeyma Subaşı Tuğrul Tülek Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünlü şarkıcı köpekleri için gecelik 40'ar euro konaklama bedeli ödedi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:44:06. #1.15#

title