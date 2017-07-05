Ünlü Şarkıcı Jay Z, Annesinin Lezbiyen Olduğunu Duyurdu

Amerikalı rap şarkıcısı Jay Z, son çıkardığı albümü '4:44'te yer alan 'Smile' şarkısıyla annesi Gloria Carter'ın lezbiyen olduğunu açıkladı.

Beyonce'nin eşi rap şarkıcısı Jay Z, son çıkardığı albümü '4:44'te 'Smile' isimli şarkıya annesi Gloria Carter'la düet yaptı. Bu şarkının sözleriyle Jay Z, dört çocuk sahibi olan ve cinsel kimliği şimdiye kadar açıklanmayan annesinin lezbiyen olduğunu belirtti.

BEYONCE'Yİ ALDATTIĞINI İTİRAF ETMİŞ

48 yaşındaki şarkıcı, albümdeki 'Kill Jay Z' ve '4:44' şarkılarında karısı Beyonce'yi aldattığını itiraf etmesi ve özür dilemesiyle gündeme gelmişti.

ŞİMDİ DE "ANNEM LEZBİYEN" DEDİ

Şimdi ise annesinin cinsel kimliğini açıkladığı şarkı ile dikkatleri üzerine çekti. Şarkının sözleri şu şekilde: "Annemin dört çocuğu vardı ama o bir lezbiyen, uzun süredir bir tiyatrocu gibi rol yapmak zorunda kaldı. Dolapta saklanmalıydı, böylece iyileşmeye çalışıyordu. Toplum, utanç ve acı katlanabileceğinden çok daha fazlaydı. Aşık olduğunda sevinç gözyaşları akıttın. Benim için aşık olduğun kişinin erkek veya kadın olmasının önemi yok. Sadece bütün bu nefretin içinde gülümsediğini görmek istiyorum."

İşte Jay Z'nin "Lezbiyen" dediği annaesi;