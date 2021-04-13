Ünlü şarkıcı inşaatçı oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü şarkıcı inşaatçı oldu!

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Ünlü şarkıcı inşaatçı oldu!

Söz yazarı ve şarkıcı Emirkan, eşi Serap Yıldız, kızı Bengisu ve oğlu Şan ile birlikte önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Bodrum'da yaşamaya başladığını açıklayan şarkıcı, inşaat işine girdiğini açıklayarak sevenlerini şaşırttı

Snob Magazin'e konuşan Emirkan, "Uzun zamandan beri Bodrum'da yaşıyorum. Orada inşaat işi yapıyorum. Eşim iç mimar olduğu için 15 yıldır küçük küçük inşaatlar yapıyorduk. Şimdi ise 26 blokluk bir site yapıyoruz. Hem müzik sektörün içindeyim, hem de müzik sektörün dışındayım. Beste yapmaya devam ediyorum. Ebru Gündeş'in son albümünde 'Haza' diye bir şarkı verdim. Çok iyi bir şarkı." dedi.

"YA AŞIK OLACAKSINIZ YA DA ACI ÇEKECEKSİNİZ"

Ünlü şarkıcıya "Son yıllarda neden iyi şarkılar yapılamıyor?" sorusuna ise "Pik olması lazım. Bestecinin ruhunda pik olmazsa iyi şarkı çıkmaz. ya çok aşık olacaksınız. ya çok acı çekeceksiniz. ya da çok sıkıntı çekeceksiniz. Bunun başka ortalaması yok. Ben pandemi döneminde 'Evde yüzlerce şarkı yaparım' dedim ama sadece iki tane şarkı yapabildim. Birisini Demet Akalın'a, birisini de Ebru Gündeş'e verdim." diye cevap verdim.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Ünal Karaman Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ünlü şarkıcı inşaatçı oldu! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 18:19:29. #1.15#
title