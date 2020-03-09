Ünlü şarkıcı idolünü açıkladı! Farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Melis Kar, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı.

AVM'de bir bayan arkadaşıyla alışveriş yapan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde çıkardığı 'Kadın' adlı şarkısının sevenleri tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Melis Kar, daha önce verdiği bir röportajında "Size ilham veren bir idolünüz var mı?" sorusuna& ; "Yaşım gereği bence 2000'ler müziğin benim için en keyifli zamanlarıydı. Dünya müziğinde özellikle. Jeniffer Lopez'in, Beyonce'nin, Rihanna'nın hitlerinin tam çok sıcak olduğu dönemlerde ben en aktif gençliğimi yaşıyordum.

'Yaratılıcılığını beğeniyorum'





Mesela Beyonce benim için çok büyük bir idol ama zaten herkes için bir idol.& ; Onun dışında hayat felsefesini kendime çok örnek almasam da müziğini ve yaratıcılığını beğendiğim isim elbette Amy Winehouse. Eğer yaşasaydı müziğe çok daha farklı yönlerde katkıları olurdu. Ben de şarkılarını büyük bir içtenlikle ve zevkle seslendiriyorum.

'Tarkan'ın danslarını yapıyordum'

Türklerden de küçüklükten beri Tarkan dansları yapıyordum. O özel bir yerdeydi. Ama tabi ki o dönem için geçerliydi bu, şu an beni çok yakalayabildiğini söyleyemem maalesef. Hayat felsefesi olarak da aslında çoğu başarılı artistin ve yıldızın sahip olduğu disiplini hayatıma uygulamaya çalışıyorum." şeklinde cevap vermişti.